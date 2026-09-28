Investigan posible vínculo de Irán con presunto plan de ataque contra base militar en Inglaterra

Las autoridades británicas confirmaron que están investigando un posible vínculo entre Irán y un presunto plan de ataque contra una instalación militar utilizada por Estados Unidos en Inglaterra.

La Policía Antiterrorista del Reino Unido busca establecer si los responsables detenidos tenían conexiones con Teherán.

El caso se conoció luego de que cinco hombres fueran arrestados durante la madrugada del sábado al domingo en las inmediaciones de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, ubicada en el centro de Inglaterra.

La instalación es utilizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses en el marco de sus operaciones relacionadas con el conflicto con Irán.

Según medios británicos, los detenidos son sospechosos de estar preparando una acción que podría haber representado una amenaza para la seguridad de la base.

La investigación está ahora enfocada en determinar sus posibles motivaciones y eventuales vínculos con organizaciones o autoridades iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al caso y aseguró que las autoridades estadounidenses conocen información sobre los hombres detenidos.

“Sabemos todo sobre ellos”, afirmó, al tiempo que anticipó que próximamente se conocerían nuevos detalles.

Trump también señaló que los sospechosos presuntamente pretendían ocasionar daños importantes en la instalación militar.

¿Por qué la base de Fairford es un punto de interés?

La RAF Fairford adquirió especial relevancia en el contexto de las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

En marzo, el Reino Unido permitió que Estados Unidos utilizara la instalación para determinadas operaciones defensivas dirigidas contra territorio iraní, entre ellas acciones destinadas a neutralizar misiles.

Esta situación habría convertido a la base en un posible objetivo para las autoridades iraníes. De acuerdo con información publicada por medios británicos, miembros de los Guardianes de la Revolución de Irán habían advertido en julio que cualquier instalación utilizada para lanzar ataques contra su país podría ser considerada un objetivo legítimo.

Precisamente por este antecedente, los investigadores británicos buscan determinar si existe una conexión entre esas amenazas y el grupo de hombres detenidos cerca de Fairford.

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Una alerta permitió las detenciones

La intervención policial se produjo después de que una agricultora de la zona alertara a las autoridades sobre la presencia de varias personas sospechosas en las proximidades de la base.

La mujer relató a la BBC que observó a varios hombres que llevaban el rostro cubierto mientras regresaba a su vivienda durante la madrugada. Al considerar que se trataba de una situación inusual y teniendo en cuenta las amenazas existentes contra la instalación militar, decidió comunicarse con la Policía.

Las autoridades acudieron al lugar y posteriormente realizaron las detenciones. Por ahora, la investigación continúa abierta y no se ha establecido públicamente que los cinco hombres tengan una relación directa con Irán.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.