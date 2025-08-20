Multas en Colombia por confundir la señal SR-28 con la SR-28A: esta es la diferencia

En varias ciudades de Colombia, cientos de conductores han recibido comparendos por no identificar correctamente dos señales de tránsito que, aunque se parecen, tienen un significado distinto y sanciones diferentes.

Se trata de la SR-28 y la SR-28A, cuyo desconocimiento está costando multas de más de $600.000 pesos.

De acuerdo con el Manual de Señalización Vial actualizado por el Ministerio de Transporte, es indispensable que quienes manejan sepan diferenciarlas para evitar sanciones y problemas de movilidad.

¿Qué significa la señal SR-28?

La señal SR-28 está representada por una letra P tachada con una sola línea diagonal. Esta indica “prohibido parquear”, es decir, no se puede estacionar en esa zona desde la ubicación de la señal hasta la siguiente intersección.

Sin embargo, sí está permitido realizar una detención momentánea siempre y cuando el conductor permanezca dentro del vehículo y con el motor encendido. Es habitual encontrarla en zonas donde se necesita mantener el flujo, pero se permite recoger o dejar pasajeros rápidamente.

¿Qué significa la señal SR-28A?

Por otro lado, la señal SR-28A muestra una P tachada con dos líneas en forma de “X”. Su significado es mucho más estricto: “prohibido parquear o detenerse”. Esto implica que el conductor no puede detener el vehículo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por unos segundos, aunque se quede adentro con el motor encendido.

Según el Ministerio de Transporte, esta señal se instala en zonas de alto riesgo o movilidad crítica, como vías rápidas, túneles o accesos de emergencia, donde cualquier detención puede generar accidentes o trancones.

Multas y sanciones por incumplir estas señales

El desconocimiento de estas señales lleva a que muchos conductores reciban comparendos. De acuerdo con la autoridad, las infracciones corresponden a los códigos A05 o C02, que en 2025 equivalen a sanciones cercanas a $600.000–$650.000 COP. Además, en algunos casos puede aplicarse la inmovilización del vehículo.

Por eso, expertos recomiendan observar bien el detalle, ya que se ha descubierto que muy pocos conductores conoces esta importante diferencia.