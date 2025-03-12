CANAL RCN
Economía

Estos son los servicios y otras cosas que subirán su precio a partir del año 2026

A partir de que se incremente el valor del salario mínimo, estas son algunas de las cosas que subirán su precio.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
04:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Mesa de Concertación entre le Gobierno Nacional y los gremios, ha iniciado las discusiones para definir el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) que regirá a partir del 1 de enero de 2026. Este proceso, que anualmente se convierte en un pulso crucial entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, se desarrolla en un contexto de persistentes presiones inflacionarias que ponen a prueba el poder adquisitivo de más de 2.2 millones de trabajadores que devengan esta remuneración.

Las centrales obreras (CUT, CGT y CTC), respaldadas por confederaciones de pensionados, han anunciado que su propuesta de incremento será "mayor al 11%", buscando un aumento real que compense el rezago histórico y la brecha entre el salario mínimo actual y lo que consideran un verdadero "salario mínimo vital".

Salario mínimo 2026: empresarios sugieren aumento máximo del 7% frente a propuesta del Gobierno Nacional
RELACIONADO

Salario mínimo 2026: empresarios sugieren aumento máximo del 7% frente a propuesta del Gobierno Nacional

Por su parte, los gremios empresariales han mantenido una postura más cautelosa, basándose en las cifras técnicas que, tradicionalmente, sirven de punto de partida: la inflación anualizada (que para octubre se ubicó en 5,51%) y la productividad total de los factores (estimada en 0,91%).

¿Qué cosas subirán a partir del mes de enero de 2026?

Uno de los rubros más sensibles es el de la salud. Aunque la inflación médica proyectada para 2025 es del 6,8%, la variación de los cobros en el sistema, como las cuotas moderadoras de las EPS, se ajusta con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) o, en otros casos, con el incremento del SMMLV.

Para 2025, las cuotas moderadoras para los afiliados beneficiarios de bajos ingresos tuvieron un incremento del 5,49%. De igual forma, las citas médicas especializadas privadas, que no están reguladas por la UPC (Unidad de Pago por Capitación), tienen aumentos que varían según el prestigio, tecnología y ubicación del profesional, con incrementos proyectados para 2025 que llevan las tarifas mínimas de una consulta de Medicina General a cerca de $80.000 y de especialidades como Infectología hasta $150.000.

El rubro de la educación también ve fuertes ajustes. Las matrículas de colegios y universidades, si bien tienen límites regulatorios, tienden a aumentar anualmente por encima de la inflación, tal como se vio en 2025 con alzas superiores al 10%. Esto se suma al incremento en el transporte escolar y otros gastos relacionados.

Además, los colombianos deben prepararse para el alza en otros elementos vitales. Los arriendos de vivienda, que representan una porción significativa del gasto de más del 40% de los hogares, se ajustan con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los peajes operados por el INVIAS y la ANI también se incrementan, al igual que los precios de los combustibles (gasolina y ACPM), las multas de tránsito (que se ajustan con la UVB), el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), y los servicios notariales.

Entre 60 y 70 productos y tarifas se encuentran total o parcialmente ligados al salario mínimo, aunque no existe un listado detallado oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Así quedaron los precios de tiquetes para volar por Avianca, Latam y otras tras normalización de los A320

Gobierno Nacional

Minminas anuncia que expedirá decreto para frenar el alza del gas y proteger a los usuarios

Dólar

Dólar tuvo bajón clave en Colombia: así cerró la jornada HOY miércoles 3 de diciembre

Otras Noticias

James Rodríguez

¿James, cerca de ser dirigido por Efraín Juárez en México? Esto dijeron desde el club

James Rodríguez suena fuertemente para Pumas de México y desde la directiva del club se pronunciaron.

Invima

Alertan comercialización de reconocida fórmula infantil: estaría relacionada con una enfermedad mortal

Ya advirtieron que estaría ligada a episodios de botulismo infantil, una enfermedad potencialmente mortal.

Yeison Jiménez

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

FIFA

La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet