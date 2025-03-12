Estos son los servicios y otras cosas que subirán su precio a partir del año 2026

La Mesa de Concertación entre le Gobierno Nacional y los gremios, ha iniciado las discusiones para definir el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) que regirá a partir del 1 de enero de 2026. Este proceso, que anualmente se convierte en un pulso crucial entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, se desarrolla en un contexto de persistentes presiones inflacionarias que ponen a prueba el poder adquisitivo de más de 2.2 millones de trabajadores que devengan esta remuneración.

Las centrales obreras (CUT, CGT y CTC), respaldadas por confederaciones de pensionados, han anunciado que su propuesta de incremento será "mayor al 11%", buscando un aumento real que compense el rezago histórico y la brecha entre el salario mínimo actual y lo que consideran un verdadero "salario mínimo vital".

Por su parte, los gremios empresariales han mantenido una postura más cautelosa, basándose en las cifras técnicas que, tradicionalmente, sirven de punto de partida: la inflación anualizada (que para octubre se ubicó en 5,51%) y la productividad total de los factores (estimada en 0,91%).

¿Qué cosas subirán a partir del mes de enero de 2026?

Uno de los rubros más sensibles es el de la salud. Aunque la inflación médica proyectada para 2025 es del 6,8%, la variación de los cobros en el sistema, como las cuotas moderadoras de las EPS, se ajusta con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) o, en otros casos, con el incremento del SMMLV.

Para 2025, las cuotas moderadoras para los afiliados beneficiarios de bajos ingresos tuvieron un incremento del 5,49%. De igual forma, las citas médicas especializadas privadas, que no están reguladas por la UPC (Unidad de Pago por Capitación), tienen aumentos que varían según el prestigio, tecnología y ubicación del profesional, con incrementos proyectados para 2025 que llevan las tarifas mínimas de una consulta de Medicina General a cerca de $80.000 y de especialidades como Infectología hasta $150.000.

El rubro de la educación también ve fuertes ajustes. Las matrículas de colegios y universidades, si bien tienen límites regulatorios, tienden a aumentar anualmente por encima de la inflación, tal como se vio en 2025 con alzas superiores al 10%. Esto se suma al incremento en el transporte escolar y otros gastos relacionados.

Además, los colombianos deben prepararse para el alza en otros elementos vitales. Los arriendos de vivienda, que representan una porción significativa del gasto de más del 40% de los hogares, se ajustan con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los peajes operados por el INVIAS y la ANI también se incrementan, al igual que los precios de los combustibles (gasolina y ACPM), las multas de tránsito (que se ajustan con la UVB), el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), y los servicios notariales.

Entre 60 y 70 productos y tarifas se encuentran total o parcialmente ligados al salario mínimo, aunque no existe un listado detallado oficial.