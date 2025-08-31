SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

El café se ha convertido en un infaltable en los millones de hogares colombianos y en todo el planeta. Las variedades en texturas, sabores y preparaciones del grano insignia cultivado en Colombia, hacen que la bebida requiera elementos distintivos para su preparación.

El café de notas y variedades suaves ha sido característico en la exportación del grano por parte de Colombia a todo el planeta. De hecho, de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia alcanzó máximos históricos de producción de sacos de café entre noviembre y diciembre de 2024, con más de 1700.

En 2025, la producción mensual se ha mantenido estable, y a la apuesta por incentivar el consumo de café internamente se suma el interés de diversas generaciones por probar nuevas tonalidades y sabores de la bebida.

SHEIN apuesta por el café colombiano

Bajo este panorama, la reconocida marca de comercio electrónico SHEIN ha considerado el producto colombiano como un fuerte y ha optado por expandir la visibilidad de artículos de café para el público en Colombia, mostrando que la tecnología para la preparación y consumo de la bebida también tiene espacio en la página de la empresa minorista que, además de moda, ahora suma apuesta por decir presente en el estilo de vida de los colombianos.

“Hemos detectado que son miles los amantes del café en Colombia y eso se ratifica en las búsquedas para fechas especiales, como el día del padre, en el que se pueden registrar más compras para productos como amantes del café (...) por eso, consideramos que mostrar cafeteras, espumadores, batidores y tazas pueden demostrarle al público que tenemos productos para que SHEIN esté en cada preparación de nuestro público en Colombia”, señaló un vocero de la compañía para América Latina.

Otro aspecto a destacar radica en que, pensando en quienes necesitan llevar el café consigo para activarse en cualquier momento, Shein ha dispuesto productos que mezclan la tecnología con el lado más práctico, traduciéndose en innovaciones que facilitan y hacen más práctico el uso en cualquier lugar.

¿Dónde encontrar estos productos en la página de Shein?

Prueba de ello está en las tazas de café a prueba de derrames, que incluyen un batidor interno para mezclar las bebidas y evitar que los granos de café se sienten en la parte inferior del líquido.

También hay tazas de café con agitador automático y termómetro, para conocer la temperatura de la bebida al momento de darle cualquier sorbo; o termos que pueden mantener cualquier líquido caliente por más de 48 horas.

Todos estos productos están disponibles en shein.com.co en la sección ‘Café y Té’, diseñada para todo el público colombiano amante a la bebida insignia de los colombianos.