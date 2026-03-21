Plan Éxodo en Bogotá para este puente festivo: esto es todo lo que debe saber si va a viajar

Desde el viernes 20 de marzo, comenzó el Plan Éxodo en Bogotá por el puente festivo de San José.

Las autoridades estiman que durante el fin de semana, habrá salida de 970.295 vehículos e ingresarán 1.064.235. Para facilitar la movilidad, cada día estarán dispuestos entre 65 y 285 funcionarios en los principales corredores.

Más de un millón de carros ingresarán

Las acciones también cobijan al municipio de Soacha, donde estarán activas las intermitencias semafóricas en la Autopista Sur. Un punto importante es que en la zona norte de Bogotá, habrá carril reversible en la carrera Séptima (entre calles 245 y 183) durante el lunes 23 de marzo.

En lo corrido de los tres días, habrá 50 controles en puntos estratégicos con el fin de evitar conductas riesgosas, tales como manejar bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad.

Pico y placa regional el lunes 23 de marzo

Los ciudadanos deberán tener en cuenta que el lunes festivo habrá pico y placa regional, el cual regirá así:

12:00 p.m. – 4:00 p.m.: ingresan carros con placa par (0,2,4,6 y 8).

4:00 p.m. – 8:00 p.m.: ingresar carros con placa impar (1,3,5,7 y 9).

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La medida estará presente en los nueve corredores: Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, Carrera Séptima, avenida Boyacá, vía Suba – Cota, vía La Calera y vía Choachí.

“Aplica para todos los vehículos particulares que circulen en los horarios establecidos por los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Por eso, el Distrito insta a los ciudadanos a planear su regreso, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal en vía”, señaló la Secretaría de Movilidad.