SIC sanciona a Rappi con más de $4.000 millones por fallas, cobros no autorizados y publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Rappi S.A.S. con multas que ascienden a $4.003.566.000, tras concluir dos investigaciones administrativas en las que se comprobaron "infracciones al régimen de protección al consumidor".

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Según un comunicado oficial, uno de los principales hallazgos corresponde a problemas en la calidad del servicio. La SIC evidenció la entrega de productos en mal estado, incompletos, equivocados o fuera del tiempo prometido.

Asimismo, se detectaron deficiencias en el sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), el cual no garantizó respuestas oportunas ni soluciones de fondo para los usuarios afectados.

Cobros indebidos, publicidad engañosa y cláusulas abusivas

Otro de los puntos identificados por la SIC fue la existencia de cobros relacionados con membresías como Rappi Prime y Rappi Pro sin autorización previa o sin conocimiento claro por parte de los usuarios. Adicionalmente, la entidad detectó falta de información sobre el precio por unidad de medida (PUM) en algunos productos, lo que "limita la capacidad de comparación y decisión informada" de los consumidores.

La investigación también evidenció prácticas de publicidad engañosa, particularmente en la promoción del servicio “Turbo”, el cual ofrecía entregas en 10 minutos que, en varios casos, no se cumplían. A esto se suma la difusión de promociones sin condiciones claras, como vigencia, requisitos de acceso o disponibilidad de unidades.

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, Rappi ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones similares, decisiones que fueron confirmadas en instancias de recurso. Esta reincidencia fue considerada un factor determinante para establecer la magnitud de la sanción impuesta.