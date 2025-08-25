Estas son las siete infracciones que NO pueden ser sancionadas por autoridades sin cumplimiento de ley

A diario, los conductores se enfrentan diariamente a la posibilidad de ser sancionados por una infracción de tránsito, ya sea por una imprudencia o por simplemente ignorancia del Código Nacional de Tránsito

Sin embargo, lo que muchos ciudadanos desconocen es que las autoridades de tránsito, a pesar de tener la potestad de imponer multas, deben seguir un riguroso proceso legal para que estas sanciones sean válidas. La falta de este procedimiento estricto puede ser una razón para que el conductor impugne la multa y evite el pago de una sanción injusta.

Ante esto, el creador de contenido, el 'Señor Biter' compartió un listado de siete infracciones de tránsito cuya imposición, según diversas normativas y pronunciamientos oficiales solo es procedente si la autoridad de tránsito cumple procedimientos y requisitos legales específicos.

Infracciones que NO puede ser sancionadas sin el debido proceso de ley

Uno de los puntos más frecuentes de confrontación es la falta de documentos físicos. Contrario a la creencia popular, no es una infracción sancionable, no llevar consigo el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

La normativa actual especifica que es responsabilidad del agente de tránsito consultar el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para verificar la validez de este seguro y no exigir su presentación física. Esto ocurre de la misma manera en caso de portar la licencia de conducción o la licencia de tránsito del vehículo en formato físico.

Otro caso que genera dudas es la sanción por llantas en mal estado. Si bien conducir con llantas lisas es una falta grave, la multa solo es procedente si el agente utiliza un profundímetro o algún otro equipo técnico para medir el desgaste.

Las multas por estacionamiento en zonas prohibidas también tienen sus excepciones. Un conductor no puede ser sancionado si la zona de prohibición de parqueo no está debidamente demarcada con las señales verticales y horizontales reglamentarias. La ausencia de esta señalización formal invalida la multa, ya que el ciudadano debe tener un aviso claro y visible de la restricción.

En el ámbito de las modificaciones vehiculares, el uso de elementos como ‘sliders’ o barras de protección en motocicletas no es sancionable. Estos dispositivos, diseñados para proteger tanto al conductor como al acompañante en caso de una caída, no están clasificados como defensas rígidas que alteren las especificaciones originales del vehículo.

Finalmente, el uso de vidrios polarizados ha sido un punto de controversia. La multa por esta infracción no puede ser impuesta basándose en el criterio subjetivo del agente. La ley exige que la autoridad utilice un fotómetro, un instrumento técnico diseñado para medir el grado de luminosidad que pasa a través del vidrio. Sin la utilización de este dispositivo, cualquier comparendo por vidrios polarizados es improcedente.