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JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exintegrantes de las Farc, incluidos cuatro del último Secretariado

La decisión también constituye la primera imputación conjunta con el Caso 11, que aborda la violencia de género, incluyendo violencia sexual.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
01:22 p. m.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 27 comparecientes de las extintas Farc-EP, en el marco de los macrocasos que investigan secuestros, homicidios y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

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La JEP señaló que los comparecientes fueron hallados máximos responsables de crímenes como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual, entre otros hechos cometidos contra comunidades del oriente y sur del país.

La decisión también constituye la primera imputación conjunta con el Caso 11 (subcaso 01), que aborda la violencia de género, incluyendo violencia sexual y otros crímenes perpetrados por integrantes de las antiguas Farc-EP contra civiles.

En el auto se imputa la violencia sexual cuando se utilizó como forma de castigo o cuando se ejerció en medio de las hostilidades, mientras que otros delitos de violencia basada en género permanecen en instrucción dentro del mismo caso.

Cuatro exjefes del Secretariado señalados

Entre los imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental y Sur: Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko'; Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada'; Jaime Alberto Parra, conocido como 'Mauricio Jaramillo' o 'El Médico'; y Milton de Jesús Toncel, conocido como 'Joaquín Gómez'.

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La JEP determinó que estos exdirigentes tuvieron responsabilidad de mando en la planeación y ejecución de crímenes sistemáticos contra la población civil, incluyendo secuestros prolongados, tratos crueles y homicidios, que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Alcance de la decisión judicial

La imputación hace parte de las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que busca establecer responsabilidades individuales y colectivas en los hechos más graves del conflicto. Con este paso, los exintegrantes del Secretariado deberán responder en audiencias públicas y presentar compromisos de reparación frente a las víctimas.

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La JEP enfatizó que las imputaciones no implican aún una condena, pero sí marcan un avance en el proceso de justicia transicional, al reconocer la magnitud de los crímenes y la responsabilidad de quienes ocuparon las más altas posiciones de mando en las antiguas Farc-EP.

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