Reconocido parque de diversiones cerró sus puertas para siempre

El domingo 2 de noviembre de 2025, uno de los parques de atracciones más populares a nivel mundial cerró sus puertas para siempre.

El Six Flags America, situado en Bowie, Maryland, Estados Unidos, confirmó a través de sus redes sociales que no volverá a operar y les agradeció a sus asistentes por cada una de las visitas.

Esta decisión se había tomado desde el pasado 1 de mayo de 2025. Además, junto al Six Flags America, también cerró el parque acuático Hurricane Harbor Maryland, pero desde el 6 de septiembre del presente año.

Este fue el mensaje con el que el Six Flags America confirmó que cerró para siempre

El 2 de noviembre de 2025, sobre las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), el Six Flags America anunció que había llegado su fin.

"Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos que hemos creado juntos", se escribió en las redes sociales del emblemático parque de diversiones.

Tras ese pronunciamiento, los visitantes del Six Flags America reaccionaron de inmediato y lamentaron lo ocurrido.

"Gracias por los recuerdos", "te echaremos de menos", "esto es una pena", "me alegra haber podido visitarlos", "su energía fue única" y "vivimos días mágicos", fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué cerró sus puertas para siempre el Six Flags America?

En julio de 2024, Six Flags se juntó con la compañía Cedar Fair Entertainment y se dio a conocer que algunos parques podrían cerrarse para optimizar la cartera.

Adicionalmente, después de un análisis riguroso, se detalló que no se había hallado una oportunidad de crecimiento a largo plazo ni en el Six Flags America ni en el Hurricane Harbor Maryland y que, por lo tanto, cerrarían para siempre en 2025.

Sin embargo, la compañía aclaró que todos los empleados recibirán la correspondiente indemnización y que la idea es que el predio sea vendido para recuperar la inversión.