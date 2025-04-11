CANAL RCN
Economía

Reconocido parque de diversiones cerró sus puertas para siempre

El emblemático parque operó hasta el 2 de noviembre de 2025. ¿Qué pasó?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 2 de noviembre de 2025, uno de los parques de atracciones más populares a nivel mundial cerró sus puertas para siempre.

El Six Flags America, situado en Bowie, Maryland, Estados Unidos, confirmó a través de sus redes sociales que no volverá a operar y les agradeció a sus asistentes por cada una de las visitas.

El gran cambio que tendrá Salitre Mágico: así será su nueva zona de diversión familiar
RELACIONADO

El gran cambio que tendrá Salitre Mágico: así será su nueva zona de diversión familiar

Esta decisión se había tomado desde el pasado 1 de mayo de 2025. Además, junto al Six Flags America, también cerró el parque acuático Hurricane Harbor Maryland, pero desde el 6 de septiembre del presente año.

Este fue el mensaje con el que el Six Flags America confirmó que cerró para siempre

El 2 de noviembre de 2025, sobre las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), el Six Flags America anunció que había llegado su fin.

"Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos que hemos creado juntos", se escribió en las redes sociales del emblemático parque de diversiones.

Tras ese pronunciamiento, los visitantes del Six Flags America reaccionaron de inmediato y lamentaron lo ocurrido.

"Gracias por los recuerdos", "te echaremos de menos", "esto es una pena", "me alegra haber podido visitarlos", "su energía fue única" y "vivimos días mágicos", fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué cerró sus puertas para siempre el Six Flags America?

En julio de 2024, Six Flags se juntó con la compañía Cedar Fair Entertainment y se dio a conocer que algunos parques podrían cerrarse para optimizar la cartera.

Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas
RELACIONADO

Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

Adicionalmente, después de un análisis riguroso, se detalló que no se había hallado una oportunidad de crecimiento a largo plazo ni en el Six Flags America ni en el Hurricane Harbor Maryland y que, por lo tanto, cerrarían para siempre en 2025.

Sin embargo, la compañía aclaró que todos los empleados recibirán la correspondiente indemnización y que la idea es que el predio sea vendido para recuperar la inversión.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 4 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Automovilismo

Los malos hábitos que acortan la vida de la batería del carro: errores comunes que se pueden evitar

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Roja injusta? Luis Díaz, protagonista: doblete y expulsado sobre el final

Luis Díaz fue expulsado en la última jugada del primer tiempo y se abrió debate sobre si era para tal determinación o no.

Bogotá

Se pronunció el bar donde estuvo el estudiante de Los Andes que fue asesinado: “No entendemos”

A través de un comunicado y un video, el bar se refirió a lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno.

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?