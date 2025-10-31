CANAL RCN
Economía

El gran cambio que tendrá Salitre Mágico: así será su nueva zona de diversión familiar

Una renovación histórica le dará nueva vida a Salitre Mágico con zonas temáticas y juegos interactivos en donde se ubicaba Cici Aguapark.

Salitre Mágico cambiará para siempre
Foto: Cortesia.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
03:10 p. m.
El emblemático parque Salitre Mágico, uno de los espacios más tradicionales de Bogotá, se prepara para dar un salto histórico con una remodelación integral y una ampliación del 30 %.

La transformación contempla la incorporación del terreno donde antes funcionaba el recordado Cici Aquapark, lo que convertirá toda el área en un gran centro de entretenimiento familiar de más de 9.000 m².

Foto: Cortesía Salitre Mágico

El proyecto busca consolidar a la capital como una ciudad líder en recreación y turismo de clase mundial, con espacios modernos, sostenibles y pensados para el disfrute de todas las edades. Según los directivos del parque, esta renovación representa una de las obras más ambiciosas de recreación urbana en la historia de Bogotá.

Tres nuevas zonas y atracciones para disfrutar en familia

La nueva etapa de Salitre Mágico estará distribuida en tres zonas principales.

La primera será un espacio de exhibiciones temáticas, donde las experiencias cambiarán de forma constante para mantener el interés de los visitantes.

La segunda zona será un corredor gastronómico de 3.000 m², con una amplia oferta de comidas y bebidas para familias, parejas y grupos de amigos que deseen pasar el día completo en el parque.

Finalmente, la tercera zona estará dedicada a los juegos de destreza e interacción, con simuladores, muros de escalar, máquinas de video y actividades que pondrán a prueba las habilidades tanto de niños como de adultos.

“Esta nueva zona nos permitirá complementar la oferta del parque con juegos de habilidad y destreza para toda la familia”, señaló Néstor Bermúdez, director general de Salitre Mágico.

Inversión, empleo y desarrollo para Bogotá

El proyecto se ejecuta en coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) bajo una asociación público-privada.

La inversión supera los 40 millones de dólares y busca fortalecer la vocación recreativa de la ciudad, además de generar más de 600 empleos directos y 900 indirectos, con un impacto fiscal estimado en 175 mil millones de pesos.

El nuevo espacio incluirá una plaza multipropósito al aire libre, zonas de juegos infantiles, espacios biosaludables, locales comerciales y cicloparqueaderos, convirtiendo el antiguo terreno del Cici Aquapark en un punto de encuentro urbano, seguro y sostenible.

Con esta apuesta, Salitre Mágico reafirma su propósito de ser un referente del turismo y la diversión en Latinoamérica, ofreciendo una experiencia más moderna, inclusiva y conectada con el desarrollo de Bogotá.

