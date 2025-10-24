Sofía, la agente de IA colombiana que responde llamadas y asesora empresas en tiempo real

La inteligencia artificial en Colombia dejó de ser un experimento de laboratorio. Hoy, el país es pionero en el desarrollo de soluciones prácticas y aplicadas al entorno empresarial. Uno de los ejemplos más destacados es Sofía, una agente virtual creada por la empresa Meeteam, que combina voz, texto y video para atender, asesorar y acompañar a organizaciones en sus procesos de automatización.

Empresas de sectores como el legal, reclutamiento y comercio electrónico ya han reducido entre un 20 % y 85 % sus costos al implementar soluciones basadas en inteligencia artificial. En ese contexto, Sofía se presenta como un aliado estratégico para negocios que buscan optimizar sus procesos sin perder el componente humano.

“Diseñamos a Sofía para que fuera mucho más que un chat de respuestas rápidas. Su función es convertirse en un aliado estratégico para las empresas, capaz de guiar una conversación de negocio, hacer proyecciones y acompañar en la toma de decisiones”, explicó Mateo Burgos, CEO de Meeteam.

Un salto tecnológico con sello colombiano

Lo que hace a Sofía única es su capacidad para sostener conversaciones telefónicas nacionales e internacionales, e incluso participar en videollamadas a través de su avatar. Con esto, se posiciona como una de las primeras creaciones de su tipo en América Latina, llevando la interacción humano–máquina a un nivel más cercano, natural y eficiente.

Además de resolver inquietudes técnicas, Sofía puede apoyar la planeación de proyectos y las fases de implementación de inteligencia artificial en áreas como operaciones, talento humano, marketing y servicio al cliente.

El avance de herramientas como Sofía demuestra que la inteligencia artificial en la región ya no se limita a la teoría o los prototipos: es una tecnología que habla, asesora y ejecuta tareas en tiempo real, transformando la manera en que las empresas trabajan y se comunican con sus clientes.

En palabras de Burgos, “la IA ya no es un lujo o una promesa, es una herramienta que impulsa la productividad, reduce costos y mejora la toma de decisiones empresariales”.

Sofía, la agente colombiana de inteligencia artificial, es prueba de que el futuro de la atención y la asesoría corporativa ya comenzó, y tiene acento latinoamericano.