IA revela quién quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia

Llega un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity y los participantes se enfrentan para seguir en la competencia y entrar al anhelado Top 9.

¿Quiénes son los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Por ahora, cinco celebridades ya aseguraron su lugar en MasterChef Celebrity: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga.

Aún quedan cuatro cupos disponibles para completar el Top 9, y los participantes Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo, Michelle Rouillard y Pichingo se enfrentan en una reñida competencia para mantenerse en el programa.

En esta oportunidad, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que realizara una predicción sobre quién podría ser el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Quién sería eliminado del Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

Como es costumbre, la Inteligencia Artificial reveló quién sería el eliminado y confesó que, Michelle Rouillard quedaría por fuera del reality.

Aunque ha mostrado disciplina y buena presentación en algunos platos, en varias ocasiones ha recibido críticas por la falta de equilibrio en los sabores. Por otro lado, Luis Fernando Hoyos también se encuentra en una posición delicada dentro de la competencia. Aunque ha demostrado carisma y creatividad, su desempeño ha sido irregular.

En contraste, concursantes como Valentina Taguado y Raúl Ocampo han mostrado un crecimiento constante, lo que podría darles ventaja para mantenerse dentro del Top 9.

Por lo tanto, la predicción más probable apunta a que Michelle Rouillard podría ser la próxima eliminada, a menos que logre sorprender al jurado con un plato que combine técnica, sabor y presentación en el momento clave.