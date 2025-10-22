CANAL RCN
Tendencias

IA revela quién quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia

Cinco participantes se encuentran en riesgo de eliminación. Cada uno debe demostrar sus habilidades para cautivar a los jueces y no abandonar la competencia.

MasterChef Celebrity
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Llega un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity y los participantes se enfrentan para seguir en la competencia y entrar al anhelado Top 9.

Valentina Taguado y Patty protagonizan seria discusión en MasterChef Celebrity: ¿qué ocurrió?
RELACIONADO

Valentina Taguado y Patty protagonizan seria discusión en MasterChef Celebrity: ¿qué ocurrió?

¿Quiénes son los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Por ahora, cinco celebridades ya aseguraron su lugar en MasterChef Celebrity: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga.

Aún quedan cuatro cupos disponibles para completar el Top 9, y los participantes Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo, Michelle Rouillard y Pichingose enfrentan en una reñida competencia para mantenerse en el programa.

En esta oportunidad, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que realizara una predicción sobre quién podría ser el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia.

“Quién te ayudó”: el contundente mensaje de Belén tras la eliminación de David en MasterChef
RELACIONADO

“Quién te ayudó”: el contundente mensaje de Belén tras la eliminación de David en MasterChef

¿Quién sería eliminado del Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

Como es costumbre, la Inteligencia Artificial reveló quién sería el eliminado y confesó que, Michelle Rouillard quedaría por fuera del reality.

Aunque ha mostrado disciplina y buena presentación en algunos platos, en varias ocasiones ha recibido críticas por la falta de equilibrio en los sabores. Por otro lado, Luis Fernando Hoyos también se encuentra en una posición delicada dentro de la competencia. Aunque ha demostrado carisma y creatividad, su desempeño ha sido irregular.

En contraste, concursantes como Valentina Taguado y Raúl Ocampo han mostrado un crecimiento constante, lo que podría darles ventaja para mantenerse dentro del Top 9.

Por lo tanto, la predicción más probable apunta a que Michelle Rouillard podría ser la próxima eliminada, a menos que logre sorprender al jurado con un plato que combine técnica, sabor y presentación en el momento clave.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran

La casa de los famosos

Finalista de La Casa de los Famosos Colombia se sometió a operación estética: así fue el cambio

Artistas

¡Oficial! Llegó a su fin la relación de una reconocida modelo y presentadora colombiana

Otras Noticias

Abuso a menores

Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

El hombre capturado contaba con antecedentes judiciales por violencia familiar.

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

La Feria Virtual de Hacienda, del 20 al 24 de octubre, será el salvavidas para ponerse al día sin salir de casa. Conozca cómo pagar, acceder a facilidades y evitar embargos.

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League