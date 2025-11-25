DIAN arroja nueva subasta de apartamentos que van desde los 36 millones de pesos: LINK para acceder
Conozca el nuevo catálogo de inmuebles que dio a conocer la entidad aduanera.
06:55 a. m.
Las subastas organizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se han consolidado como un foco de atención para los ciudadanos e inversores en Colombia.
Y es que lejos de ser eventos esporádicos, estos remates se realizan de forma constante a lo largo del año, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la estrategia de la entidad para recuperar la cartera morosa y monetizar los bienes incautados, decomisados o abandonados, provenientes principalmente de procesos de cobro coactivo, aduaneros o judiciales.
La frecuencia de estas subastas responde a la necesidad administrativa de la DIAN de mantener un flujo constante de ingresos para el Estado, resultantes de la obligación de disponer legalmente de los activos que pasan a su propiedad.
DIAN lanza nueva subasta de apartamentos desde los 36 millones
Bajo esta línea, la DIAN anunció recientemente nuevas subastas que han generado gran expectativa en el mercado de finca raíz: la puesta en remate de inmuebles, incluyendo apartamentos, con precios base que inician desde los $36 millones de pesos.
Esta cifra representa una oportunidad excepcional para compradores e inversores que buscan ingresar al mercado inmobiliario con una inversión inicial baja.
La nueva convocatoria incluye propiedades en diversas regiones del país, buscando satisfacer la demanda de vivienda o inversión en distintas ciudades. La cifra base de $36 millones corresponde a propiedades que han sido valoradas y que, tras un proceso de embargo o decomiso, son puestas a disposición del público.
- Apartamento en Santa Marta, Magdalena
Sector: El Rodadero, con tres habitaciones.
Precio base: $36.658.860
Audiencia: miércoles 12 de noviembre, 2:00 p. m.
Número de remate: 20250601004227
- Finca en Guasca, Cundinamarca
Ubicación: vereda Santa Bárbara.
Precio base: $169.944.600
Audiencia: miércoles 19 de noviembre, 3:00 p. m.
Número de remate: 53486
- Predio en San Antero, Córdoba
Uso: agropecuario, con vegetación densa.
Precio base: $7.898.100
Audiencia: martes 18 de noviembre, 2:00 p. m.
Número de remate: 202560101897
- Garaje en Bogotá D. C.
Dirección: Calle 163 n.º 73-83, puesto de parqueo 82.
Precio base: $10.155.600
Audiencia: miércoles 19 de noviembre, 10:00 a. m.
Número de remate: 53484
LINK para participar en la subasta de la DIAN
Para participar en las subastas virtuales de la DIAN y consultar el catálogo de bienes como los apartamentos y otros inmuebles, debe acceder a la plataforma oficial de remates virtuales de la entidad.
Portal de Remates Virtuales de la DIAN: https://rematesvirtuales.dian.gov.co/sistema-virtualizacion-remates/home
Asegúrese de cumplir con los requisitos obligatorios antes de ofertar:
- Estar inscrito en el RUT y contar con el código 104 en la casilla 89 (como postor).
- Contar con la Firma Electrónica de la DIAN activa.
- Constituir un depósito judicial del 40% del avalúo del bien en el Banco Agrario de Colombia.