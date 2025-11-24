La DIAN aprieta el paso: 43.000 contribuyentes en mora son citados a una jornada clave
La entidad realizará una jornada especial el 26 de noviembre con soluciones de pago, orientación personalizada y trámites clave en Bogotá y en 34 direcciones seccionales.
Noticias RCN
08:33 a. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una Feria Nacional de Servicios enfocada en cobro, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes que suman cerca de $6,7 billones. La jornada se llevará a cabo el 26 de noviembre y está diseñada como una estrategia de servicio para facilitar el pago, evitar sanciones futuras y ofrecer acompañamiento especializado.
Este ejercicio de atención masiva busca fortalecer el cumplimiento tributario mediante soluciones inmediatas. Según la entidad, la mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Cali.
Servicios disponibles y alcance de la feria de la DIAN
Durante la feria, la DIAN ofrecerá orientación tributaria, alternativas de facilidades de pago, análisis de casos individuales y trámites como inscripción o actualización del RUT, corrección de inconsistencias o solicitudes de devolución y compensación.
Los contribuyentes citados previamente por correo electrónico contarán con atención preferencial; sin embargo, la jornada también estará abierta a quienes deseen asistir de forma voluntaria.
Puntos de atención para la feria de la DIAN
En Bogotá, los puntos habilitados serán la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 #15-32), en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Allí se ofrecerá atención sin filas y orientación especializada para resolver trámites esenciales relacionados con obligaciones de IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo, entre otros.
Puntos de atención en el resto del país
Además de la capital, la feria se desarrollará de manera simultánea en 34 direcciones seccionales con competencia para el cobro.
- Arauca – Carrera 20 calle 31 esquina
- Armenia – Carrera 14 n.° 20A-22
- Barrancabermeja – Calle 49 n.° 9-09, edificio Luisa
- Barranquilla – Calle 77 n.° 59-35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 17
- Bucaramanga – Calle 36 n.° 14-03
- Buenaventura – Calle 3 n.° 2A-18
- Cali – Calle 11 n.° 3-18, piso 1
- Cartagena – Calle 28 3a. Avenida n.° 25-04, barrio Manga
- Cúcuta – Calle 8A n.° 3-50, edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1
- Florencia – Carrera 11 n.° 13-39, piso 1, barrio Centro
- Girardot – Calle 16 n.° 10-51, barrio Centro, edificio DIAN
- Ibagué – Carrera 3 n.° 9-01, piso 1
- Leticia – Carrera 11 n.° 8-25
- Manizales – Carrera 23 n.° 74-35, sector Milán
- Medellín – Carrera 52 n.° 42-43, edificio La Alpujarra
- Montería – Carrera 2 n.° 33-40, Palacio Nacional
- Neiva – Calle 7 n.° 6-36, Edificio Nacional
- Palmira – Calle 32 n.° 29-08
- Pasto – Calle 17 n.° 24-35
- Pereira – Calle 14 Bis n.° 5-29, edificio Pinares Plaza
- Popayán – Carrera 8 n.° 1-36, edificio Portal El Molino
- Puerto Asís – Carrera 34 con calle 14 esquina, barrio Kennedy
- Quibdó – Carrera 1 n.° 22-126
- Riohacha – Calle 2 n.° 6-48
- San Andrés – Avenida Newball Muelle Marítimo
- Santa Marta – Carrera 5 n.° 17-04
- Sincelejo – Calle 23 n.° 18-77
- Sogamoso – Calle 13 n.° 10-71
- Tuluá – Carrera 26 n.° 27-82
- Tunja – Calle 20 n.° 9-40
- Valledupar – Calle 16 n.° 9-44, edificio Caja Agraria, piso 1
- Villavicencio – Calle 40 n.° 33A-27-29, edificio Oriana, Centro
- Yopal – Carrera 20 n.° 7-28