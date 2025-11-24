La DIAN aprieta el paso: 43.000 contribuyentes en mora son citados a una jornada clave

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una Feria Nacional de Servicios enfocada en cobro, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes que suman cerca de $6,7 billones. La jornada se llevará a cabo el 26 de noviembre y está diseñada como una estrategia de servicio para facilitar el pago, evitar sanciones futuras y ofrecer acompañamiento especializado.

Este ejercicio de atención masiva busca fortalecer el cumplimiento tributario mediante soluciones inmediatas. Según la entidad, la mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Cali.

Servicios disponibles y alcance de la feria de la DIAN

Durante la feria, la DIAN ofrecerá orientación tributaria, alternativas de facilidades de pago, análisis de casos individuales y trámites como inscripción o actualización del RUT, corrección de inconsistencias o solicitudes de devolución y compensación.

Los contribuyentes citados previamente por correo electrónico contarán con atención preferencial; sin embargo, la jornada también estará abierta a quienes deseen asistir de forma voluntaria.

Puntos de atención para la feria de la DIAN

En Bogotá, los puntos habilitados serán la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 #15-32), en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Allí se ofrecerá atención sin filas y orientación especializada para resolver trámites esenciales relacionados con obligaciones de IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo, entre otros.

Puntos de atención en el resto del país

Además de la capital, la feria se desarrollará de manera simultánea en 34 direcciones seccionales con competencia para el cobro.