DIAN da a conocer nueva subasta de joyas, relojes y demás en el país: este es el catálogo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha lanzado una nueva y ambiciosa subasta pública virtual que ha captado la atención de inversionistas, comerciantes y ciudadanos en general.

El evento, que se realizará a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular, pondrá a disposición una amplia gama de bienes que incluyen joyas, metales preciosos (como oro, plata y platino), relojes de alta gama, maquinaria industrial y automotores. Estos artículos provienen de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación, como resultado de las continuas labores de control y fiscalización aduanera de la entidad.

La plataforma recibirá ofertas desde las 8:00 a.m. del miércoles 1 de octubre, hasta las 10:30 a.m. del viernes 3 de octubre. Es importante recordar que se debe contar con una cuenta de ahorros o corriente, que esté habilitada para pagos PSE, sin importar la entidad bancaria.

Estos algunos artículos que subastará la DIAN

Esta es una de las categorías más destacadas y suele presentarse en lotes. En el catálogo se observan piezas de oro de 18 quilates con incrustaciones de piedras preciosas, como anillos con platino 900, diamantes u ópalos. Por ejemplo, un lote podría ser un anillo para dama en oro amarillo de 18K.

Por otro lado, hay modelos específicos de relojes de marcas conocidas, como un reloj marca "Technomarine" para dama con pulso de plástico.

En cuanto a vehículos, también se destaca. Esta categoría suele atraer a una gran cantidad de compradores debido a los precios base competitivos. Los vehículos pueden ser carros, camionetas, camiones o motocicletas.

Se han subastado modelos como un Mini Cooper S Coupé, o camionetas como la Chevrolet Grand Vitara Sport Wagon. Los precios de apertura pueden ser muy bajos (en subastas pasadas se han visto vehículos desde $600.000 COP, aunque las piezas de mayor valor tienen precios base más altos).

¿Cómo participar en estas subastas de la DIAN?

Para participar en las subastas de la DIAN, debe cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso a través de la plataforma virtual El Martillo, operada por el Banco Popular. Las subastas se realizan sobre bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono, que pueden incluir vehículos, mercancías, joyas e inmuebles.

Accede al portal de remates de la DIAN o directamente a la plataforma de El Martillo (https://www.elmartillo.com.co) y crea una cuenta con tu información personal. Necesitas una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE.

Una vez registrado, revisa el catálogo de subastas para conocer los lotes disponibles, sus características y los términos de la subasta. Debe constituir un depósito judicial del 40% del avalúo del bien en el Banco Agrario o mediante pago virtual por PSE en El Martillo.

El día de la subasta, ingresa a la "Sala de subastas virtuales" con tu usuario. El sistema te mostrará si tu oferta está "Ganando" o "Perdiendo", lo que te permite ajustarla.

Al cierre de la subasta, el ganador es notificado por correo electrónico. El ganador debe pagar el saldo del valor total en un plazo de cuatro días hábiles, a través de la plataforma o consignación bancaria.