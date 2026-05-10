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Desempleados en Colombia tienen derecho a importante ayuda: conozca cómo aplicar y cuáles son los requisitos

Conozca los requisitos, montos actualizados y el paso a paso para solicitar el subsidio de desempleo en Colombia.

Mateo Alfonso Rey

octubre 05 de 2026
11:56 a. m.
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El subsidio de desempleo en Colombia opera como un mecanismo de protección social temporal destinado a mitigar el impacto económico que afronta un trabajador al quedar cesante.

Su propósito fundamental consiste en facilitar la cobertura de necesidades básicas y garantizar la continuidad en los aportes al sistema de seguridad social durante el periodo de transición laboral.

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Este auxilio se gestiona a través de las cajas de compensación familiar e integra un paquete de beneficios que incluye salud, pensión, capacitación y la vinculación obligatoria a las rutas del Servicio Público de Empleo.

Requisitos para acceder a este subsidio

Para acceder a este beneficio, el trabajador dependiente debe demostrar su condición de cesantía mediante la respectiva carta de despido o terminación de contrato, además de haber estado afiliado a una caja de compensación durante al menos un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos tres años. En el caso de los trabajadores independientes, los requerimientos de aportes previos contemplan periodos más prolongados para certificar la estabilidad de su cotización.

La postulación exige, asimismo, una inscripción activa en las plataformas de empleo autorizadas y la disposición ineludible para participar en los procesos de selección convocados.

La recepción del subsidio conlleva compromisos estrictos por parte del cesante. Entre ellos destaca la obligación de aceptar ofertas laborales adecuadas que guarden concordancia con el perfil profesional del solicitante, ya que el rechazo injustificado de estas opciones acarrea la pérdida inmediata y definitiva del auxilio.

Asimismo, la normativa vigente establece exclusiones rigurosas para aquellas personas que perciban ingresos regulares por concepto de pensión, rentas o que mantengan un vínculo laboral activo simultáneo.

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De este modo, la administración de los recursos busca garantizar que la cobertura presupuestal proteja de manera exclusiva a quienes atraviesan una situación real de vulnerabilidad.

¿De cuánto es el subsidio de desempleo?

El valor del subsidio de desempleo en Colombia corresponde a un monto total equivalente a 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Este dinero no se entrega en un único pago, sino que se distribuye de manera decreciente durante cuatro mensualidades a través de la caja de compensación familiar.

La distribución porcentual de la ayuda económica se estructura de la siguiente manera:

Primer mes: 40% del total asignado.
Segundo mes: 30% del total asignado.
Tercer mes: 20% del total asignado.
Cuarto mes: 10% del total asignado.

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