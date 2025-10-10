Bogotanos tendrán nuevos cupos para subsidio clave de vivienda: conozca quiénes pueden aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), anunció la ampliación de 1.500 cupos para su exitoso programa de subsidio de vivienda "Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar" durante el año 2025. Con este incremento, el número total de apoyos para la adquisición de vivienda nueva en la capital pasa de 6.000 a 7.500 subsidios en la vigencia.

La medida busca atender la alta demanda y dar respuesta a las familias de bajos ingresos que ya cumplieron los requisitos y se encuentran en lista de espera, consolidando el compromiso de la administración distrital con la meta de facilitar el acceso a un techo propio, al tiempo que se impulsa la reactivación del sector constructor en la ciudad.

El programa "Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar" está diseñado para ser un impulso económico crucial para las familias que se encuentran cerca de finalizar la compra de su vivienda.

Su principal objetivo es otorgar una ayuda para el cierre financiero de inmuebles nuevos, es decir, para completar el monto total de la vivienda justo antes de la escrituración.

¿De cuánto es el monto de este subsidio?

El subsidio distrital otorga hasta doce Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que en la vigencia de 2025 corresponde a una suma de $17.082.000. Este monto se entrega directamente al hogar beneficiario para ser incorporado en el proceso de escrituración, asegurando que la familia logre el valor total de compra y no pierda la inversión ya realizada.

La gran ventaja de este programa es su concurrencia, lo que significa que el subsidio de la Alcaldía de Bogotá puede sumarse a otros beneficios, como el Subsidio Familiar de Vivienda de las Cajas de Compensación (Mi Casa Ya). Esta combinación de ayudas puede resultar en un apoyo financiero significativo para los compradores.

¿Quiénes pueden aplicar a este subsidio clave en Bogotá?

El subsidio está dirigido de manera específica a hogares con ingresos limitados que ya iniciaron el proceso de compra de una vivienda de interés social. Los requisitos principales se mantienen estables con la ampliación de cupos.

En primera medida, la sumatoria de los ingresos mensuales de todos los miembros del hogar no debe superar los 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

Además, ningún integrante del hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda en el territorio nacional. Esto incluyendo que no debió haber sido beneficiario de un Subsidio Familiar de Vivienda para adquisición, salvo en la modalidad de concurrencia o si el subsidio hace parte del cierre financiero de la vivienda postulada.

En cuanto al inmueble adquirir, este debe ser una Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP), debe ser nueva y contar con un área construida y/o habitable mínima de 36 m

La vivienda debe hacer parte de uno de los proyectos previamente inscritos y aprobados ante la Secretaría Distrital del Hábitat y tener prevista su escrituración para el mismo año de la postulación.

Además, el programa prioriza la postulación de hogares que pertenecen a poblaciones especiales, como víctimas del conflicto, minorías étnicas, personas reincorporadas y mujeres cabeza de familia en riesgo de violencia intrafamiliar.