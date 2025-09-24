Fecha límite para hacer cambios en importante subsidio a jóvenes: esto debe saber

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha insistido en la importancia de que los beneficiarios del programa Renta Joven estén atentos a los cronogramas de operación para gestionar las novedades que puedan afectar su participación y la continuidad en la recepción de los incentivos económicos.

Si bien no existe una única "fecha límite" anual y general para todos los cambios, la entidad establece periodos específicos para la solicitud de novedades como aplazamientos o cambios de programa de formación, los cuales están ligados a los ciclos operativos y de verificación de compromisos de cada transferencia.

El DPS contó que los individuos que reciben el subsidio tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para reportar novedades.

El programa Renta Joven, que sustituyó a Jóvenes en Acción en 2024, tiene como objetivo principal apoyar a jóvenes estudiantes de educación superior y formación técnica y tecnológica con transferencias monetarias condicionadas.

La continuidad del apoyo depende en gran medida del cumplimiento de los compromisos académicos y de la correcta y oportuna comunicación de cualquier cambio en la situación del estudiante a través del Portal de Información de Renta Joven.

Cambios que debe hacer si lo necesita en el programa de Renta Joven

La gestión de novedades es un proceso crucial que permite al DPS mantener actualizada la información de los participantes y garantizar que los incentivos lleguen a quienes cumplen con los requisitos vigentes.

Entre las novedades más comunes que deben ser notificadas se encuentran el aplazamiento o la suspensión temporal de los estudios, el cambio de programa de formación o de institución educativa (si aplica dentro de los lineamientos), o la finalización exitosa del proceso académico.

Para un caso de aplazamiento, el proceso es autónomo y se realiza a través del Portal de Información de Renta Joven. Es fundamental solicitar la novedad de "APLAZADO" durante las fechas que Prosperidad Social defina para cada ciclo operativo. Si un joven se retira o aplaza sus estudios sin notificar formalmente esta novedad en el plazo establecido, podría ser reportado como no elegible por la institución educativa (IES o SENA) y, en consecuencia, perder los incentivos correspondientes al ciclo de verificación e incluso enfrentar una posible suspensión o retiro definitivo del programa.

Los estudiantes tienen un plazo máximo de un año calendario para permanecer en estado aplazado y retomar su formación, si no lo hacen, podrían ser retirados.

Para el Cambio de Programa de Formación. sta novedad también se gestiona de manera autónoma en el portal del programa, seleccionando la opción correspondiente. Solo se permite una solicitud de cambio durante la permanencia en Renta Joven, y debe realizarse dentro del mismo nivel de formación (Técnico – Técnico, Tecnólogo – Tecnólogo, Universitario – Universitario). Al igual que el aplazamiento, debe solicitarse en las fechas definidas por la entidad.