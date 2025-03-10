Adultos mayores recibirán subsidio de 225.000 pesos con subsidio en octubre: así puede consultar con su cédula

Los pagos del programa Colombia Mayor para el ciclo de octubre de 2025 ya se encuentran en curso, con un notable aumento en el monto para algunos beneficiarios. Los giros, que comenzaron el 2 de octubre, tienen como fecha límite el 16 del mismo mes.

Este programa está dirigido a la población de la tercera edad que se encuentra en situación de desamparo, que no cuenta con una pensión o vive en la extrema pobreza, ofreciéndoles un subsidio económico como parte de los esfuerzos del Estado para garantizar una vejez más digna y segura.

Actualmente, el monto base del subsidio es de $80.000 pesos colombianos para la mayoría de los beneficiarios. Existe un valor diferencial de $225.000 pesos para las personas mayores de 80 años en todo el país.

LINK para consultar el pago del noveno ciclo en octubre

Para consultar el pago del noveno ciclo del programa Colombia Mayor en octubre, puede usar el enlace del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Prosperidad Social hizo un llamado a los participantes para mantener actualizada su información de contacto y evitar contratiempos.

Para resolver dudas, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea en Bogotá 601 379 1088, a la línea nacional gratuita 01 8000 95 1100 o acercarse a los enlaces municipales del programa en alcaldías y oficinas regionales.

Requisitos para acceder al pago de Colombia Mayor