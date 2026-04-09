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¿Habrá un apagón nacional? Expertos advierten riesgo por fenómeno El Niño

El exministro Tomás González explicó cuál es la realidad que enfrenta el país con el fenómeno climático y la situación actual del suministro eléctrico.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
11:50 a. m.
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Colombia enfrenta una situación crítica en su sistema eléctrico ante la llegada de un Fenómeno del Niño extraordinariamente fuerte, según advirtió el exministro de Minas y Energía, Tomás González, en entrevista con Noticias RCN.

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La combinación de un sistema vulnerable y la intensidad del fenómeno climático pone en riesgo el suministro energético del país.

González explicó que aproximadamente tres cuartas partes de la energía eléctrica que consume Colombia se genera con agua. "Cuando hay fenómeno del niño no llueve, se bajan muchísimo las lluvias. Entonces es difícil generar energía eléctrica con agua porque no llega suficiente agua a los embalses", señaló el exfuncionario.

El problema fundamental radica en que la oferta no ha crecido al ritmo de la demanda.

“El problema fundamental es que llegamos a este niño con proyectos retrasados, proyectos que no entran, una demanda creciendo muy altamente y unas plantas térmicas que son las que las que reemplazan la energía que normalmente se genera con agua, que van a tener que estar a plena capacidad, van a tener que tener todos sus combustibles muy listos y donde no nos puede salir nada mal. Si queremos pasar este nuevo niño sin problemas”, explicó.

Según el análisis del exministro, en los últimos cuatro o cinco años el país solo ha logrado poner en funcionamiento el 20 por ciento de la capacidad de generación nueva requerida. Las causas son múltiples: problemas con consultas a comunidades, dificultades de licenciamiento, problemas de conexión a la red, conflictos de predios y bloqueos.

Incluso, aseguró que a esas limitaciones hay que sumarle el hecho de que el Gobierno pasado “fue muy duro, muy férreo en su oposición a los combustibles fósiles y a cualquier expansión de la generación por esa vía”.

“Creo que hubo falta de una agenda coordinada por parte del Gobierno pasado. Hubo mucho discurso, pero no acciones concretas en el terreno (…) hay que decir que el problema no se lo inventó exclusivamente el gobierno pasado. Las dificultades vienen de tiempo atrás, pero el gobierno anterior sí se descuidó mucho en este sentido”, añadió.

Por otro lado, se refirió al panorama del gas natural que es igualmente preocupante. Las reservas han caído casi 60 por ciento en los últimos 15 años, con una reducción de casi 40 por ciento durante el Gobierno anterior.

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¿Qué pasa con el gas natural en el país?

“La historia es exactamente la misma. El gas natural funciona como un carro en donde las reservas es lo que uno tiene en el tanque y la producción es cuando uno acelera el carro y se va consumiendo la gasolina. Lo que hacíamos es que teníamos un tanque lleno y acelerábamos y el carro andaba. Ese gas se producía y servía para atender todas las necesidades del país. Y lo que pasó es que dejamos de echarle gasolina a ese tanque. Dejamos de meterle reservas de gas, de encontrar esas reservas de gas a tiempo”.

Esta situación obligará a importar gas, lo que tendrá un impacto directo en los colombianos. "El gas importado es más caro, hoy en día los precios fácilmente promedian tres o más veces de lo que estábamos acostumbrados a pagar", advirtió el exministro.

Para enfrentar la crisis, González planteó cuatro prioridades: mantener los embalses al 80 por ciento a final de año, garantizar que todas las plantas térmicas estén operativas, acelerar la entrada de proyectos solares, y controlar la demanda mediante programas similares al "pagar paga" de 2016, que incentivaba el ahorro energético.

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