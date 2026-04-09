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Dólar cambia de rumbo este viernes 4 de septiembre: vea el precio de hoy en Colombia

El dólar abrió al alza este viernes 4 de septiembre en Colombia y superó la TRM. Así comenzó la jornada y este es el precio de la divisa.

Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 04 de 2026
08:46 a. m.
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El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 4 de septiembre de 2026 con una leve tendencia al alza, después de abrir por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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Aunque el movimiento inicial fue moderado, el comportamiento de la divisa vuelve a poner la atención sobre su evolución después de varios meses marcados por una caída frente a los niveles registrados al inicio del año.

Dólar abrió al alza este viernes 4 de septiembre

La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.150,00, es decir, $8,64 por encima de la TRM, que para este viernes se ubicó en $3.141,36.

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Durante los primeros minutos de negociación, específicamente hacia las 8:10 a.m., el dólar registró un precio mínimo de $3.143,75 y un máximo de $3.150,00, con un total de 14 transacciones realizadas.

La TRM también presentó un pequeño incremento frente al día anterior. El precio oficial del dólar subió $0,81, equivalente a una variación de aproximadamente 0,03%.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

Al comparar la TRM actual con el mismo día de la semana anterior, el dólar presenta una disminución de $2,92, equivalente al 0,09%.

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La diferencia es mayor cuando se observa el comportamiento mensual. Frente al mismo día de agosto, la moneda estadounidense ha perdido $89,08, lo que representa una caída del 2,76%.

El descenso resulta todavía más evidente frente al inicio de 2026. Desde enero, el dólar acumula una reducción de $615,72, equivalente al 16,39%.

Además, frente al mismo día de 2025, la divisa registra una caída de $861,50, cerca del 21,52%.

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