Dólar cambia de rumbo este viernes 4 de septiembre: vea el precio de hoy en Colombia

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 4 de septiembre de 2026 con una leve tendencia al alza, después de abrir por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Aunque el movimiento inicial fue moderado, el comportamiento de la divisa vuelve a poner la atención sobre su evolución después de varios meses marcados por una caída frente a los niveles registrados al inicio del año.

Dólar abrió al alza este viernes 4 de septiembre

La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.150,00, es decir, $8,64 por encima de la TRM, que para este viernes se ubicó en $3.141,36.

Durante los primeros minutos de negociación, específicamente hacia las 8:10 a.m., el dólar registró un precio mínimo de $3.143,75 y un máximo de $3.150,00, con un total de 14 transacciones realizadas.

La TRM también presentó un pequeño incremento frente al día anterior. El precio oficial del dólar subió $0,81, equivalente a una variación de aproximadamente 0,03%.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

Al comparar la TRM actual con el mismo día de la semana anterior, el dólar presenta una disminución de $2,92, equivalente al 0,09%.

La diferencia es mayor cuando se observa el comportamiento mensual. Frente al mismo día de agosto, la moneda estadounidense ha perdido $89,08, lo que representa una caída del 2,76%.

El descenso resulta todavía más evidente frente al inicio de 2026. Desde enero, el dólar acumula una reducción de $615,72, equivalente al 16,39%.

Además, frente al mismo día de 2025, la divisa registra una caída de $861,50, cerca del 21,52%.