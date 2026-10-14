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Reforma pensional: la corte abre incidente de impacto fiscal por petición del MinHacienda

La cartera de Hacienda tendrá 30 días, desde la notificación del auto, para sustentar cómo podría afectar las finanzas públicas la entrada en vigor de la reforma el 1 de abril de 2027.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

octubre 14 de 2026
06:32 p. m.
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Con siete votos a favor y ninguno en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional concedió la apertura de un incidente de impacto fiscal, por solicitud del Ministerio de Hacienda, sobre la sentencia con la que fueron aprobados la mayor parte de los artículos de la reforma pensional del Gobierno Petro.

La misma sentencia, la C-264 de 2026, fija el 1 de abril de 2027 como el día en que debe entrar en vigor el nuevo sistema pensional de los colombianos.

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Treinta días para sustentar el incidente de impacto fiscal:

La Corte “otorgó al ministro de Hacienda y Crédito Público el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Pasado dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto”.

Dicho de otro modo, en el plazo otorgado por el alto tribunal, la cartera de Hacienda tendrá que argumentar por qué la reforma golpearía las finanzas públicas, de entrar en vigor en la fecha indicada.

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Colpensiones solicitó que se aplace un año la entrada en vigor de la reforma pensional:

En medio de su análisis de la reforma pensional, la Corte recibió una solicitud de Colpensiones para aplazar un año la entrada en vigor de la reforma, con la esperanza de completar el traslado de afiliados y otros procesos antes del 1 de abril de 2028.

Además, el representante a la Cámara Simón Molina solicitó a la Corte revisar el trámite de la reforma por presuntos vacíos en su debate: “Dieciséis sesiones plenarias consideradas relevantes para el trámite de la reforma y señaló que, en catorce de ellas, el entonces presidente del Senado no dirigió integralmente la sesión o cedió su conducción a otros integrantes de la mesa directiva”.

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