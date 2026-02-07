¿Qué pasará con los subsidios en el próximo gobierno? Esto dijo el director de Prosperidad Social

Los principales programas de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social continuarán durante 2026 con los recursos ya asegurados, según afirmó el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya.

En medio del inicio del proceso de empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, el funcionario explicó que las condiciones actuales de los subsidios se mantendrán, mientras que cualquier modificación quedará en manos del próximo Gobierno.

Rodríguez Amaya indicó que el presupuesto vigente garantiza la continuidad de las transferencias monetarias durante la vigencia 2026 y enfatizó que las decisiones sobre cambios en montos, cobertura, diseño o estrategia corresponderán exclusivamente a la nueva administración. En ese sentido, señaló que los beneficiarios no perderán automáticamente los subsidios por el cambio de presidente.

Insisto, corresponde al Gobierno que entra establecer su política social, pero desde el punto de vista fiscal, los recursos están asegurados para que se pueda cumplir en la vigencia 2026 con el programa de transferencias que tenemos.

¿Qué podrá cambiar el nuevo Gobierno en Colombia Mayor y los demás subsidios?

Según Prosperidad Social, la administración entrante tendrá la facultad de definir su política de lucha contra la pobreza y decidir si mantiene o modifica las condiciones de los programas sociales. Rodríguez Amaya señaló que esas decisiones incluyen aspectos como los montos de las ayudas económicas y el número de beneficiarios.

Durante su intervención también se refirió a la propuesta de De La Espriella de aumentar el bono de Colombia Mayor a $400.000. Según explicó, esa medida implicaría un incremento cercano a los $3 billones únicamente para ese programa, por lo que será el próximo Gobierno el que determine cómo financiar una decisión de ese alcance.

Ya será el próximo gobierno que decida, ha planteado subir el bono pensional a 400 mil pesos; eso implica un aumento de más o menos 3 billones de pesos solamente en Colombia Mayor. Ya veremos qué hace: recorta el Estado en un 40% o aumenta las transferencias en 3 billones, porque no va a poder hacer las dos cosas al tiempo.

Asimismo, indicó que considera posible actualizar el subsidio actual de $230.000 hasta $242.000 para mantenerlo por encima de la línea de pobreza monetaria, aunque aclaró que esa decisión tampoco no le corresponde tomarla.

¿Cuándo comenzará el empalme de Prosperidad Social?

Rodríguez Amaya informó que el proceso formal de transición iniciará el 16 de julio con el empalme sectorial de inclusión social, luego de las primeras reuniones entre los jefes de empalme de ambos gobiernos. Allí, Prosperidad Social presentará las cifras oficiales sobre cobertura, ejecución presupuestal y resultados de los programas que administra.

El director del DPS afirmó que "el empalme no ha empezado" y cuestionó las versiones sobre el estado de los programas sociales antes de que se presenten los datos oficiales. Según explicó, durante ese proceso el Gobierno entregará las cifras conforme a los criterios legales y responderá a los cuestionamientos sobre la ejecución de las transferencias monetarias.

Actualmente, los principales programas de Prosperidad Social reúnen a millones de beneficiarios. Colombia Mayor atiende a cerca de tres millones de adultos mayores, quienes reciben un subsidio mensual de $230.000.

Renta Ciudadana beneficia a 771.554 hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada; la Devolución del IVA llega a aproximadamente 2,6 millones de hogares vulnerables, mientras que Renta Joven cuenta con más de 371.000 beneficiarios en todo el país.