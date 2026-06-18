Madres cabezas de hogar en Colombia pueden reclamar este listado de subsidios en 2026

El panorama de las ayudas sociales en Colombia presenta importantes actualizaciones para el presente año. Con un alto porcentaje de hogares del país liderados de forma autónoma por mujeres, el Gobierno Nacional y las administraciones locales han reforzado e integrado los programas de asistencia económica.

Las madres jefas de familia que cuenten con su encuesta del Sisbén IV actualizada y cumplan con los criterios de focalización tienen la posibilidad de solicitar y reclamar una serie de subsidios durante este 2026.

Listado de subsidios disponibles en 2026

Renta Ciudadana (Línea Valoración del Cuidado)

Este programa, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se mantiene como el eje central de la política de transferencias del Estado.

Beneficio: Ofrece una transferencia económica de hasta $500.000 pesos colombianos cada 45 días.

Requisitos: Está priorizado de forma estricta para hogares monoparentales con jefatura femenina, clasificados en el Grupo A del Sisbén IV, que tengan a su cargo niños y niñas menores de 6 años o personas con discapacidad que requieran cuidado permanente.

Devolución del IVA

Esta medida busca aliviar el impacto del impuesto a las ventas en la economía de las familias con menores ingresos.

Beneficio: Transferencias monetarias bimestrales que suelen unificarse con los ciclos operativos de Renta Ciudadana para facilitar su cobro a través de los operadores postales autorizados.

Requisitos: Hogares en condición de pobreza extrema y moderada, pertenecientes a los Grupos A y B del Sisbén IV.

Mi Casa Ya (Subsidio de Vivienda)

El programa nacional facilita el acceso a la vivienda propia mediante el otorgamiento de un subsidio para la cuota inicial y la cobertura a la tasa de interés.

Beneficio: Un aporte económico de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para la cuota inicial de Viviendas de Interés Social (VIS).

Requisitos: Estar registradas en el Sisbén IV en los grupos comprendidos entre A1 y C8, y no ser propietarias de ninguna vivienda en el territorio nacional.

Renta Joven

Este incentivo, que reemplazó al antiguo programa Jóvenes en Acción, fomenta la continuidad de la educación superior.

Beneficio: Transferencias monetarias condicionadas que varían según el nivel de formación y la institución.

Requisitos: Madres cabeza de familia menores de 28 años que se encuentren matriculadas en programas técnicos, tecnológicos o universitarios en el SENA o en Instituciones de Educación Superior públicas.

Beneficio local destacado: Para el caso de Bogotá, la administración distrital mantiene activo el programa "Mi Ahorro, Mi Hogar", el cual otorga un aporte mensual exclusivo para que las jefas de hogar vulnerables cubran parte del canon de arrendamiento, con la condición de que destinen un porcentaje al ahorro para la adquisición de vivienda propia.

Proceso de consulta y asignación

La base fundamental para acceder a cualquiera de estas transferencias es contar con el registro en el Sisbén IV. El Departamento para la Prosperidad Social realiza cruces de datos automatizados con el fin de identificar a las beneficiarias, eliminando la necesidad de inscripciones presenciales o intermediarios.

Las ciudadanas interesadas en verificar su estado de focalización pueden ingresar al portal web oficial de Prosperidad Social con su documento de identidad o acercarse a las oficinas regionales del Sisbén en sus respectivas alcaldías. Todos los trámites de consulta y asignación son completamente gratuitos.