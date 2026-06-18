Familia de Lionel Messi se pronuncia por el estado de salud del padre del astro argentino

En medio de una ola de rumores y preocupantes especulaciones que sacudieron al mundo del deporte en las últimas horas, la familia de Lionel Messi rompió el silencio este jueves al difundir un comunicado oficial para aclarar el verdadero estado de salud de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina.

El documento emitido el día de hoy, que lleva el sello distintivo de la marca del astro argentino, confirma que Jorge Messi atraviesa por una situación de enfermedad. Sin embargo, la familia buscó llevar tranquilidad a sus seguidores al precisar que el hombre de 68 años "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

El contexto detrás del llanto del capitán

La noticia llega en un momento de altísima exposición mediática. Apenas dos días atrás, la Selección Argentina debutó en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Kansas City, logrando una victoria de 3-0 contra Argelia con un triplete estelar de Lionel Messi.

No obstante, las alarmas se encendieron cuando las cámaras captaron al "10" visiblemente conmovido y lagrimeando tras anotar el primer gol, admitiendo luego en zona mixta que se debía a un complejo momento de índole personal.

A partir de allí, la prensa y las redes sociales se inundaron de versiones alarmistas. Diferentes medios locales informaron que Jorge Messi enfrentaba una afección delicada desde el año pasado y que habría sufrido una internación de urgencia en la ciudad de Rosario debido a un agravamiento de su condición.

El descontrol mediático llegó a su punto más álgido cuando en algunos canales de streaming y plataformas informales se llegó a deslizar erróneamente la noticia de su fallecimiento, lo que forzó la inmediata reacción del entorno del futbolista.

Malestar familiar y pedido de respeto

El núcleo íntimo de los Messi no ocultó su indignación ante el tratamiento irresponsable de la noticia. En el texto oficial expresan su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar". Además, enfatizaron que los únicos canales con información real y precisa son el círculo más directo de la familia, descartando la veracidad de cualquier otra declaración externa.

"Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", concluye el enérgico texto, mientras Lionel intenta mantener su enfoque en Estados Unidos para la máxima cita futbolística del planeta.