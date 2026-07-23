Abelardo de la Espriella designa a Didier Blanco como director de la UNP

A medida que se acerca el 7 de agosto, día de la posesión presidencial; Abelardo de la Espriella ha ido anunciando paulatinamente cómo va conformando su equipo.

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Este jueves 23 de julio, anunció a Didier Blanco como el próximo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

¿Quién es Didier Blanco?

Originario del barrio San Diego en Ibagué, Blanco es psicólogo, abogado y uno de los poligrafistas más importantes de Colombia. El movimiento Defensores de la Patria indicó que su misión será atacar los focos de corrupción y clientelismo presentes en la entidad, así como recuperar la confianza y credibilidad de esta.

El designado director sostuvo que en la unidad se implementarán cinco pasos de protocolo, dos más de los que actualmente hay. “Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”, afirmó.

En cuanto a su carrera, ha sido asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima, asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida, asesor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibai S.A., asesor en alta gerencia de la Constructora Plinco S.A., gerente de Detektar S.A.S. (actualmente en el cargo) y gerente de Gestora Urbana de Ibagué.

¿Cómo va quedando el equipo de De la Espriella?

Hasta este jueves 23 de julio, estos son los ministros designados por De la Espriella: Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Viviane Morales (Educación), Iván Cancino (Justicia), Fabio Arjona (Ambiente), genera (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Elsa Noguera (Transporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Juliana Gutiérrez (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Omar Bula (Cancillería), Indalecio Dangond (Agricultura), María Nohemí Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC) y Paola Holguin (Cultura).

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Restan por conocer las ministras de Salud, Trabajo y Ciencia. Aparte de los jefes de cartera, De la Espriella ha dado otras designaciones en entidades importantes, tales como el jefe de Despacho (Nicolás Gómez), director del SENA (fraile Ricardo Torres), director de la UNGRD (David Santiago Tamayo) y embajadores en España (Carlos Felipe Mejía), Venezuela (Jorge Jaller) y México (Mauricio Tobón).