Super Astro Luna HOY 12 de octubre: Resultado y número ganador

El Super Astro Luna llevó a cabo una nueva edición este lunes 12 de octubre. Miles de apuestas en todo el territorio colombiano estuvieron atentos a las balotas para conocer a los afortunados ganadores de la jornada.

Consulte a continuación el resultado oficial publicado por la entidad organizadora y verifique si su tiquete resultó premiado.

Número ganador del Astro Luna hoy 12 de octubre

El sorteo de este 12 de octubre entregó la combinación oficial tras la verificación de los delgados del juego. El resultado para este sorteo fue el siguiente.

Para el Sorteo 8271 el número ganador fue el 6764 con el signo zodiacal Aries.

Número ganador: 6764

Últimas tres cifras: 764

Últimas dos cifras: 64

Signo zodiacal: Aries

Si su tiquete resultó ganador en la edición de este 12 de octubre, siga las recomendaciones oficiales de los puntos autorizados de chance (como Paga Todo, Gana, SuRed o Puntos Bnet) para realizar el reclamo de sus recursos de forma segura:

Deb presentar el comprobante de apuesta física es el único documento legal válido. Debe estar en perfecto estado de conservación, sin tachaduras ni enmendaduras.

Presente su cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia ampliada al 150 %. Para premios que superen los topes establecidos por la ley en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplicará la retención en la fuente correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

¿Cómo funciona el plan de premios de Super Astro Luna?

Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia debido a sus atractivas modalidades de pago, las cuales combinan un número de cuatro cifras con los 12 signos del zodiaco. A diferencia de los chances convencionales, este sorteo premia diferentes aciertos de la siguiente manera:

4 Cifras + Signo correcto: Es el premio mayor del juego. Paga 42.000 veces el valor apostado.

3 Cifras + Signo correcto: Otorga un estímulo monetario de 1.000 veces la suma jugada.

2 Cifras + Signo correcto: Recompensa con 100 veces el valor de la apuesta.

Para que un tiquete sea premiado en cualquiera de las modalidades, es obligatorio que el signo zodiacal coincida exactamente con el arrojado en el sorteo oficial.