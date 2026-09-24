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Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026. Revise los números ganadores y premios mayores.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
09:30 p. m.
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Este jueves 24 de septiembre de 2026 se realizaron los sorteos de las loterías de Bogotá y Quindío. Quienes siguen estos sorteos pueden consultar los números y series correspondientes a los premios mayores una vez sean publicados oficialmente.

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En el caso de Bogotá, la fecha corresponde al sorteo 2865, contemplado en el calendario oficial de septiembre.

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La Lotería de Bogotá realizó su sorteo habitual de los jueves. Estos son los datos correspondientes al premio mayor:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

Para esta jornada, el premio mayor anunciado por la Lotería de Bogotá es de $12.000 millones. Su actual plan de premios también contempla diferentes premios secos, entre ellos uno de $1.000 millones y otro de $500 millones.

Por su parte, la Lotería del Quindío también llevó a cabo su sorteo semanal durante la noche de este jueves.

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

En su sorteo anterior, correspondiente al 17 de septiembre, la Lotería del Quindío informó un premio mayor de $2.000 millones, además de otros premios contemplados en su plan.

¿Cómo verificar los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío?

Las personas que tengan un billete correspondiente al 24 de septiembre de 2026 deben comprobar tanto el número como la serie, pues ambos datos son importantes para establecer si existe coincidencia con alguno de los resultados publicados.

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También es recomendable esperar la confirmación de los canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite relacionado con un eventual premio.

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