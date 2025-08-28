CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol de hoy 28 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 28 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 28 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
02:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, volvió a captar la atención de miles de apostadores este jueves 28 de agosto de 2025.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 27 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol de hoy 27 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Como cada jornada, la expectativa giraba en torno al número ganador y el signo del zodiaco que definieron a los nuevos afortunados.

Este juego, administrado por operadores autorizados en el país, permite combinar cifras de cuatro dígitos con un signo zodiacal, lo que hace que las posibilidades de apuesta sean diferentes a las de las loterías tradicionales.

Resultado Super Astro Sol hoy, jueves 28 de agosto

El número ganador del Super Astro Sol del 28 de agosto de 2025 fue XXXX con el signo XXXX.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Este resultado ya fue confirmado en la transmisión oficial del sorteo y puede consultarse también en las páginas autorizadas.

Los ganadores podrán reclamar sus premios en los puntos de venta autorizados a nivel nacional o en las sedes designadas, presentando el tiquete original y en buen estado.

Premios y cómo se juega el Super Astro

El atractivo principal del Super Astro Sol está en sus premios. Quienes logren acertar los cuatro números y el signo zodiacal en el orden exacto se llevan el premio mayor.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Sin embargo, el juego también ofrece recompensas por aproximaciones parciales, ya sea con dos, tres cifras o solo con el signo, lo que amplía las oportunidades de ganar.

Para participar, basta con acercarse a un punto de chance autorizado, elegir cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además del signo del zodiaco de preferencia, y registrar la apuesta.

El sorteo se realiza todos los días, lo que lo convierte en una opción recurrente para los jugadores en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Trabajo lanza advertencia a empresas en Colombia: recargos festivos y nocturnos en la mira

Secretaria de Movilidad

¿Lo pueden multar por vidrios polarizados? Esto dice la ley en Colombia

Dian

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

Otras Noticias

Gustavo Petro

Presidente Petro solicita militarizar la frontera del Catatumbo del lado venezolano

Así lo anunció el mandatario en su cuenta de X. El propósito es hacerle frente a las estructuras.

Mercado de Fichajes

Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali

El jugador presentó sus exámenes médicos este jueves y formaría parte de 'La Mechita' para esta nueva temporada.

Aida Victoria Merlano

¿La pareja de Aida Victoria Merlano le habría sido infiel? Surgieron nuevos rumores

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes

Ecuador

Tragedia en Ecuador: nueve personas murieron tras la caída de un bus a un abismo