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Resultado Super Astro Sol hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 15 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
01:43 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de colombianos este jueves 15 de octubre de 2026, con una nueva oportunidad para quienes buscan ganar dinero apostando a una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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Este juego de suerte y azar es uno de los más populares del país, gracias a su modalidad de participación y a los premios que pueden recibir los apostadores que acierten los resultados.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 15 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a este jueves 15 de octubre dejó la siguiente combinación para consultar los resultados:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX
  • Fecha del sorteo: jueves 15 de octubre de 2026.

Los participantes deben revisar cuidadosamente su comprobante de apuesta para verificar si las cifras y el signo seleccionado coinciden con la combinación ganadora.

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Es importante recordar que no basta con acertar únicamente el número para obtener el premio máximo, pues también se debe seleccionar correctamente el signo zodiacal.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos zodiacales.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 en los puntos autorizados.

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Uno de sus principales atractivos es el premio máximo, que multiplica por 42.000 el valor apostado cuando se aciertan las cuatro cifras en el orden correcto y el signo zodiacal.

Por ejemplo, una apuesta de $10.000 podría entregar un premio bruto de $420 millones.

También existen premios para quienes acierten las últimas tres o dos cifras, siempre que coincidan con el signo ganador.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página de Super Astro, donde los participantes también encontrarán información para reclamar sus premios

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