Resultado Super Astro Sol hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de colombianos este jueves 15 de octubre de 2026, con una nueva oportunidad para quienes buscan ganar dinero apostando a una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Este juego de suerte y azar es uno de los más populares del país, gracias a su modalidad de participación y a los premios que pueden recibir los apostadores que acierten los resultados.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 15 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a este jueves 15 de octubre dejó la siguiente combinación para consultar los resultados:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Fecha del sorteo: jueves 15 de octubre de 2026.

Los participantes deben revisar cuidadosamente su comprobante de apuesta para verificar si las cifras y el signo seleccionado coinciden con la combinación ganadora.

Es importante recordar que no basta con acertar únicamente el número para obtener el premio máximo, pues también se debe seleccionar correctamente el signo zodiacal.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañado de uno de los doce signos zodiacales.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 en los puntos autorizados.

Uno de sus principales atractivos es el premio máximo, que multiplica por 42.000 el valor apostado cuando se aciertan las cuatro cifras en el orden correcto y el signo zodiacal.

Por ejemplo, una apuesta de $10.000 podría entregar un premio bruto de $420 millones.

También existen premios para quienes acierten las últimas tres o dos cifras, siempre que coincidan con el signo ganador.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página de Super Astro, donde los participantes también encontrarán información para reclamar sus premios