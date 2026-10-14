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Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 14 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
01:34 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a despertar la ilusión de miles de colombianos este miércoles 14 de octubre de 2026.

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Este popular juego de suerte y azar ofrece la posibilidad de obtener premios al combinar correctamente un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco.

Como ocurre habitualmente, los participantes estuvieron atentos al sorteo para comprobar si su apuesta coincidió con la combinación ganadora. A continuación, consulte los resultados y conozca cómo funciona el juego.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 14 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este miércoles 14 de octubre dejó la siguiente combinación, pendiente de completar con los datos oficiales:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX
  • Fecha del sorteo: miércoles 14 de octubre de 2026.

Los jugadores deben verificar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal elegido al momento de realizar su apuesta.

Para reclamar un premio, es importante conservar el comprobante original y revisar los procedimientos establecidos por el operador autorizado.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los jugadores deben escoger una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y acompañarla de uno de los doce signos del zodiaco.

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Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, tanto en puntos autorizados como a través de los canales digitales habilitados.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado, por lo que una apuesta neta de $10.000 podría entregar $420 millones, antes de los descuentos correspondientes.

También existen premios menores para quienes acierten las últimas tres cifras y el signo, con un pago de 1.000 veces lo apostado, o las últimas dos cifras y el signo, con un reconocimiento de 100 veces la apuesta.

Los resultados oficiales se pueden consultar en la página de Super Astro

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