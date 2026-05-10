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Resultado Super Astro Sol hoy, 5 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se están conociendo los nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 5 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 05 de 2026
02:15 p. m.
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Cuando las cámaras comiencen a transmitir el sorteo, una parte importante del proceso ya habrá ocurrido.

Las baloteras no llegan simplemente al estudio para ponerse en marcha a las 4:00 de la tarde. Antes de que aparezcan las cuatro cifras y el signo que conocerán los jugadores, existe un protocolo destinado a preparar y verificar los elementos utilizados durante la extracción.

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Ese procedimiento será nuevamente la antesala del Super Astro Sol de este 5 de octubre de 2026.

La jornada marca además el regreso de Sol después del domingo, día en el que esta modalidad no se realiza.

Resultado del Super Astro Sol hoy 5 de octubre de 2026

En el más reciente sorteo del Super Astro Sol, la combinación que estuvo del lado de la suerte fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El calendario del Super Astro establece que el sorteo de este lunes fue el 5548, correspondiente al acta 4848.

La mecánica fue sencilla: cuatro baloteras determinaron las posiciones numéricas y otra estuvo destinada para el signo zodiacal.

¿Qué ocurre con las baloteras antes del Super Astro Sol?

El protocolo dispone de varios juegos independientes de balotas.

El conjunto que será utilizado se selecciona mediante un mecanismo aleatorio. Después, los cuatro grupos correspondientes a los números son asignados en orden a las primeras cuatro baloteras, mientras que una quinta máquina queda destinada a los doce signos zodiacales.

Después, todavía falta un paso porque antes del sorteo oficial debe realizarse un número aleatorio de presorteos para verificar el funcionamiento de las baloteras.

Resultado Super Astro Sol hoy, 2 de octubre: número y signo ganador del sorteo
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Esas extracciones no constituyen el resultado ganador. Su función es comprobar el funcionamiento de los equipos antes de que llegue el momento que sí tendrá validez para las apuestas registradas.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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