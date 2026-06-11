Resultado Super Astro Sol hoy, 6 de noviembre de 2026: número y signo ganador del sorteo

Una combinación de números puede parecer sencilla, pero en el Super Astro Sol cada cifra tiene una posición específica que puede determinar si una apuesta resulta ganadora. A esto se suma un elemento particular: el signo zodiacal, que también debe coincidir con el resultado de la extracción.

Este 6 de noviembre de 2026, el juego de suerte y azar realizará una nueva jornada en Colombia, en la que miles de participantes podrán consultar si sus apuestas coinciden con la combinación seleccionada.

La extracción hace parte de la programación habitual del Super Astro Sol, modalidad que se desarrolla durante las tardes de lunes a sábado, excepto los días festivos.

Para esta jornada, los jugadores deberán tener presente tanto el horario como las condiciones de acierto, especialmente porque una coincidencia numérica no siempre representa un premio.

Resultado del Super Astro Sol hoy viernes 6 de noviembre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, este viernes se realizó el sorteo 5574 de Super Astro Sol, correspondiente al acta 4874.

La extracción se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el jueves 5 de noviembre la combinación ganadora fue el número 7032, acompañado del signo Cáncer.

Según el reporte de ganadores del operador, esa jornada dejó 4.262 apuestas premiadas en las diferentes categorías, con un valor total de 358.690.000 pesos.

De ese grupo, 65 apuestas acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, mientras que las demás obtuvieron premios por coincidencias en las tres o dos últimas cifras, junto con el signo correspondiente.

Sin embargo, estos resultados no permiten anticipar la combinación de este viernes, debido a que cada extracción se realiza de manera independiente.

¿Por qué es importante el orden de los números en el Super Astro Sol?

Una de las características fundamentales del Super Astro Sol es que las cifras deben coincidir en el orden establecido para cada categoría de premio.

Esto significa que no basta con tener los mismos números de la combinación ganadora si aparecen organizados de manera diferente.

Por ejemplo, si el resultado fuera 1234, una apuesta con las cifras 4321 no sería equivalente, aunque contenga los mismos dígitos.

El juego contempla tres posibilidades principales de acierto: las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre en el orden correcto y acompañadas del signo zodiacal ganador.

Por esta razón, los participantes deben revisar cuidadosamente sus comprobantes antes de concluir que obtuvieron un premio.

También es necesario verificar la fecha y la modalidad seleccionada, pues el Super Astro Sol y Super Astro Luna cuentan con resultados diferentes.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.