Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 26 de junio

Miles de apostadores están atentos este viernes 26 de junio a un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.

Como ocurre normalmente, el sorteo se realiza en horas de la tarde y genera expectativa entre quienes esperaban conocer si su apuesta resultó favorecida.

El Super Astro Sol permite participar con apuestas desde los $ 500 y ofrece premios que pueden multiplicar considerablemente el valor invertido cuando se aciertan las cuatro cifras junto con el signo zodiacal correspondiente.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de junio de 2026

Después de las 4:00 de la tarde, los apostadores estuvieron pendientes del sorteo y se enteraron de que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX.

Los jugadores pueden adquirir sus tiquetes en puntos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas por los operadores del juego, siempre bajo la regulación de Coljuegos. Además, es indispensable conservar el comprobante en buen estado para poder reclamar cualquier premio obtenido.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Los participantes también pueden consultar el historial de sorteos recientes para revisar las combinaciones que han salido durante los últimos días y confirmar los premios entregados en cada jornada.

En caso de resultar ganador, el premio deberá reclamarse presentando el tiquete original, sin tachaduras ni alteraciones, además del documento de identidad y los requisitos establecidos por el operador del juego. Las autoridades recuerdan que el comprobante es el único documento válido para acreditar la apuesta y acceder al pago correspondiente.