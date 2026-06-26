¡Atención compradores! Comienza la Primatón 2026 con descuentos imperdibles

Fenalco anunció que este viernes 26 de junio inicia la Primatón 2026 en miles de puntos a nivel nacional.

Desde hoy, 26 de junio, 800 marcas presentes en cerca de nueve mil puntos de venta ofrecerán descuentos impresionantes. La idea es que los interesados aprovechen la prima de mitad de año.

LINK para conocer qué marcas ofrecen descuentos

La primatón irá hasta el domingo 28 de junio y habrá descuentos, no solo para comprar ropa y calzado, sino también para productos del hogar, tecnología, alimentos, viajes, turismo, entretenimiento, belleza y servicios, entre otros.

En las proyecciones se espera que la Primatón de este año supere en un 20 % las ventas de la edición de 2025. Fenalco recalca que es una “gran oportunidad para impulsar el comercio formal y ofrecer descuentos en una época clave”.

El año pasado, se registró un incremento del 30 % en cuanto al tráfico de visitantes en los centros comerciales. Además, seis de cada 10 personas aprovecharon las promociones y descuentos.

¿Hasta cuándo irá la Primatón?

Para conocer qué marcas participan en las jornadas, basta con ingresar a la página www.primaton.com.co. Este año, además, será en medio de la fiesta del fútbol por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Invitamos a todos los colombianos a comprar con confianza, apoyar el comercio formal y aprovechar esta jornada nacional”, sostuvo el director ejecutivo de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.