Reconocida cadena de electrodomésticos en Colombia abrirá en una nueva ciudad: estas son sus novedades

Conozca la ciudad a la que está reconocida cadena llegará pronto.

agosto 14 de 2025
06:03 p. m.
El sector minorista en Colombia está experimentando una notable expansión en 2025, con varias cadenas de supermercados anunciando y ejecutando ambiciosos planes de crecimiento que prometen dinamizar la economía local y ofrecer nuevas opciones a los consumidores en diversas regiones del país.

Este es el caso de la reconocida cadena, Alkomprar, la cual ha capturado la atención del público, y ha anunciado la apertura de dos nuevas tiendas en el segundo semestre del año.

De acuerdo con Carlos Prats, gerente de esta compañía, la expansión se debe a un "fortalecimiento del posicionamiento nacional”, todo con el objetivo de llegar a más consumidores.

La nueva ciudad donde abrirá esta cadena

Según declaraciones de un directivo, la empresa tiene previsto inaugurar un punto de venta en Neiva, capital del departamento del Huila, y otro en Antioquia, en el concurrido centro comercial La Central.

Esta decisión no solo marca la llegada de la marca a una nueva capital de departamento, sino que también refuerza su presencia en una de las ciudades más importantes del país, conocida por ser un mercado altamente competitivo y la cuna de grandes cadenas de descuento.

“Tenemos proyectadas nuevas inversiones tanto en infraestructura como en tecnología. En este segundo semestre del 2025 abriremos dos nuevas tiendas: una en Neiva, capital de Huila, y otra en Medellín, específicamente en el centro comercial La Central”, aseguró Prats en charla con La República.

Con estas dos nuevas tiendas, la empresa llegaría a 26 sedes y lograría incrementar su cobertura física, al llegar a un nuevo departamento. La empresa ha vendido más de 21 millones de productos vendidos entre 2022 y 2025, con un portafolio de 165 categorías con 51 marcas aliadas.

