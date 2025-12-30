Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

La Superintendencia Financiera de Colombia oficializó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026, una noticia clave para millones de conductores en el país.

El anuncio confirma que el ajuste no será igual para todos los vehículos y que habrá incrementos diferenciados según el nivel de riesgo de accidentalidad.

De acuerdo al comunicado, la tarifa final para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses aumentará cerca del 5%, mientras que para el resto de vehículos y motocicletas el incremento será de apenas 0,38 %.

La medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema sin afectar de manera desproporcionada a todo el parque automotor.

¿Por qué algunas categorías del SOAT suben más en 2026?

La Superfinanciera explicó que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022 y modificado por el Decreto 2312 de 2023, deben ajustarse con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 fue del 5,17%.

En contraste, las demás categorías, que representan cerca del 50% del parque automotor, tuvieron un aumento moderado tras la revisión técnica y financiera que realiza periódicamente la entidad, lo que permitió limitar el ajuste a un 0,38 %.

Factores que influyeron en la definición de las tarifas

El análisis técnico de la SFC tuvo en cuenta varios determinantes. Entre ellos, el crecimiento del parque automotor asegurado, que aumentó un 7%, pasando de 9,9 a 10,6 millones de pólizas, principalmente en categorías con mayor siniestralidad.

También se evidenció una reducción en la frecuencia de accidentes, que bajó de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025.

No obstante, la gravedad de los siniestros aumentó, con un costo promedio por víctima que pasó de COP 2,6 millones a COP 2,8 millones. Aun así, la siniestralidad general del SOAT disminuyó 4,9 %, lo que ayudó a contener los incrementos.

Por último, en el comunicado la Superfinanciera recomendó "utilizar siempre los canales oficiales" al comprar el SOAT y recordó que los usuarios pueden presentar reclamaciones cuando detecten irregularidades en su expedición, pues una fuente de fraude digital importante en el país.

Así quedan los precios del SOAT para carros y motos en 2026