Transportadores y gremios presentaron sus propuestas para reformar el Código de Tránsito

El gobierno dio un importante anuncio al indicar que busca reformar el Código de Tránsito, el cual recoge la normativa relacionada con el transporte a nivel nacional.

Elsa Noguera, la ministra de Transporte, precisó cuáles son los puntos que contempla el gobierno: “Proponemos reducir el costo de las licencias, fijar multas proporcionales, revisar los cobros de los patios y las grúas; y simplificar los trámites”.

La propuesta del gobierno

Sin embargo, aún no se ha presentado un proyecto formal en el Congreso, debido a que se quiere contar con las observaciones de la ciudadanía. En ese orden de ideas, se habilitó una plataforma para que la gente haga sus respectivas propuestas.

La jefa de cartera señaló que, para impulsar una reforma, primero se conocerán las observaciones que las personas consideran con respecto a las normas que podrían ajustarse o agregarse.

De igual forma, informó que se llevarán a cabo encuentros en las principales ciudades. Los ciudadanos interesados en participar podrán registrarse en la plataforma mencionada.

El primer evento se desarrolló el lunes 19 de octubre, entre 8:00 a. m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m., en Bogotá. El lugar fue la sede de la Universidad de los Andes.

¿Qué propusieron los sectores?

“La jornada abrió un espacio de diálogo para recoger las experiencias y propuestas de quienes viven diariamente las realidades de las vías y avanzar hacia una normativa que proteja la vida”, destacó el ministerio al indicar que participaron los transportadores y gremios.

Una de las propuestas que salió de este encuentro fue simplificar los procedimientos, tales como con la actualización del Registro Único Nacional de Tránsito. También se consideró mejorar las condiciones para el transporte de carga.

Hilda Martín, de la Asociación Colombiana de Grúas, indicó lo siguiente: "Que nos tengan en cuenta a todo el mundo; mi propuesta es una buena capacitación a los agentes de tránsito para que no interpreten la ley a su acomodo".

"Tenemos el tema de los costos de las infracciones y de la aplicación de la ley en vía por parte de la autoridad. Casos específicos en donde muchas veces se ven afectaciones al transportador", declaró Alex Rubio, presidente de la Federación Volquetas Colombia.

Con respecto a la seguridad en las vías, los presentes pusieron sobre la mesa la idea de revisar la vida útil de ciertos vehículos. Esto, en aras de contar con garantías para el servicio de transporte.

Por último, se sugirió modernizar la metodología de los informes acerca de siniestros viales, especialmente en torno a las pruebas audiovisuales.

Los siguientes encuentros se llevarán a cabo en: Barranquilla – 22 de octubre en la Universidad del Norte, Cali – 26 de octubre en la Pontificia Universidad Javeriana y Medellín – 3 de noviembre en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.