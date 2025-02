Mucho ojo: Los tres casos en los que podrían desactivarle su tarjeta TuLlave

Para este 2025, la empresa TransMilenio ha anunciado varios cambios en cuanto a sus tarifas y planes para desplazarse de un punto a otro en Bogotá.

Actualmente, la tarifa de este servicio se encuentra fijada en $3.200 pesos para los 2.201 buses troncales y los 7.410 buses troncales que se mueven por la ciudad.

Otro de los cambios, que anunció la empresa, es que iniciará un proceso de desactivación de tarjetas TuLlave que no cumplan con ciertos requisitos.

Tres casos en los que le podrían desactivar la tarjeta TuLlave

Uno de los casos más comunes y por los que serán desactivadas las tarjetas es a las cuales no hayan sido personalizadas y se pierdan. La personalización de la tarjeta es un requisito fundamental para acceder a los beneficios y tarifas preferenciales que ofrece el sistema.

De darse esto, la tarjeta perderá su dinero y no podrá ser devuelto, pues Transmilenio no puede regresarlo a usuarios que no estén previamente registrados.

La antigüedad de estas también se podrían ver afectadas. Las tarjetas TuLlave que tengan más de cinco años de haber sido expedidas y que no hayan sido utilizadas durante los últimos dos años, también serán desactivadas.

Finalmente, en caso de detectarse un uso fraudulento de la tarjeta TuLlave, como la alteración de datos o la transferencia a terceros (caso de subsidios), la tarjeta será inmediatamente desactivada.

¿Qué hacer en caso de que su tarjeta TuLlave sea desactivada?

Si su tarjeta TuLlave es desactivada, deberá adquirir una nueva tarjeta y personalizarla para poder seguir utilizando el sistema Transmilenio.

Recuerde que el proceso de personalización de la tarjeta debe pagar una tarjeta básica ($8.000 pesos) y presentar su documento de identidad original o la contraseña con un documento que lo acredite.

El saldo que haya perdido en la tarjeta desactivada no podrá ser recuperado.