CANAL RCN
Economía

Festivo del 8 de diciembre: ¿Cuánto deben pagarle si trabaja el Día de las Velitas?

Conozca cuánto deben pagarle si trabaja el festivo del 8 de diciembre en Colombia, según la Ley 2466.

Trabajar en velitas en Colombia
Foto: Alcaldía de Bogotá y freepik

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
01:00 p. m.
El lunes 8 de diciembre, uno de los festivos más tradicionales del país por la celebración del Día de las Velitas, será además el último puente festivo del 2025.

Como ocurre cada año, miles de trabajadores se preguntan cuánto deberían recibir si les corresponde laborar durante esta jornada. Todo esto por la normativa vigente y en las modificaciones que trajo la Ley 2466 de 2025, que ajustó los pagos por trabajo en días festivos.

¿Cuánto deben pagarle si trabaja el festivo del 8 de diciembre?

De acuerdo con la Ley 2466, quienes trabajen durante un festivo como el Día de las Velitas deben recibir un recargo del 80 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Esto significa que la remuneración del trabajador en esa fecha es casi el doble de lo que recibe en un día normal.

Por ejemplo, si una hora laboral cuesta $10.000, ese mismo tiempo trabajado en festivo debe pagarse a $18.000. Así, una jornada completa de ocho horas alcanzaría los $144.000.

La norma aplica para cualquier tipo de jornada pactada, siempre que exista un contrato formal vigente con el empleador.

¿Qué pasa si trabaja de noche o realiza horas extra?

El pago puede aumentar aún más si el trabajo se realiza durante horario nocturno o si se suman horas extra. La razón es que los recargos se acumulan, pues al valor incrementado por trabajar en festivo se le suma el porcentaje adicional correspondiente al horario nocturno o a las horas extraordinarias.

De acuerdo con expertos laborales, esto puede representar una diferencia significativa en la remuneración final, especialmente para quienes cumplen turnos extendidos o rotativos en sectores como comercio, seguridad, salud o turismo, donde el trabajo en festivos es frecuente.

Lo que debe tener en cuenta como trabajador

Es importante recordar que estos recargos aplican únicamente para trabajadores con contrato formal. Además, el empleador está obligado a liquidar correctamente el pago y a reflejarlo en la nómina.

Más allá de que sea un día especial como velitas en Colombia, aplica igual que cualquier otro festivo en Colombia del 2025.

