Tesla se mete al top 3 en Colombia: crecimiento récord en la venta de vehículos eléctricos

El sector automotor en Colombia ha experimentado una transformación radical al cierre del primer trimestre de 2026. Según el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, los registros de vehículos nuevos alcanzaron las 28.142 unidades en marzo, lo que representa un crecimiento del 53,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

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La gran sorpresa de este periodo es el ascenso meteórico de Tesla. En marzo de 2026, la marca de Elon Musk ocupó la tercera posición en el ranking de marcas con mayor número de matrículas (solo por detrás de Renault y Kia), alcanzando 2.458 unidades y una participación de mercado del 8,7%.

Dominio del Tesla Model Y y el auge de la movilidad eléctrica

El impacto de Tesla no solo se mide por marca, sino por la preferencia específica de los consumidores hacia sus modelos. El Tesla Model Y se posicionó como la línea de vehículo más vendida en toda Colombia durante marzo con 1.791 unidades, superando a modelos tradicionales de combustión e híbridos. Asimismo, el Tesla Model 3 logró entrar en el top 10 de líneas, ocupando el séptimo lugar con 665 unidades.

Este liderazgo ha sido el motor principal para que el segmento de vehículos eléctricos creciera un sorprendente 267% en marzo, alcanzando las 5.083 unidades frente a las 1.385 del año anterior. BYD y Chery se suman a las marcas más vendidas de este segmento en el primer trimestre.

Crecimiento del sector: segmentos y ciudades clave

Más allá del impulso de las marcas eléctricas, otros segmentos también mostraron un comportamiento destacado. Las camionetas lideraron el crecimiento con un aumento del 248,5%, seguidas por los vehículos comerciales de pasajeros y de carga, que crecieron 107,6% y 105%, respectivamente.

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A nivel geográfico, Bogotá encabezó el crecimiento con un incremento del 121% en matrículas, seguida por Medellín (70,6%) y Cartagena (67,6%). Estas cifras reflejan una reactivación fuerte en los principales centros urbanos, donde la adopción de nuevas tecnologías, incluida la movilidad eléctrica, avanza con mayor rapidez.