Tesla cayó en ventas durante el 2025 y este es el carro eléctrico más vendido en el mundo

El mercado global de vehículos eléctricos cerró 2025 con un cambio significativo en el liderazgo mundial, luego de que Tesla informara ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre, cediendo su posición como la compañía con mayores ventas anuales de autos eléctricos al fabricante chino BYD. El anuncio marca un punto de inflexión en una industria cada vez más competitiva y sujeta a factores políticos, económicos y de consumo.

La empresa estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, reportó 418.227 entregas entre octubre y diciembre de 2025, una cifra por debajo de las expectativas del mercado. Con este resultado, Tesla cerró el año con aproximadamente 1,64 millones de vehículos eléctricos vendidos, lejos de los 2,26 millones que BYD aseguró haber comercializado durante el mismo periodo.

Tesla no cumplió las proyecciones del mercado

De acuerdo con el consenso de FactSet, los analistas anticipaban que Tesla lograra alrededor de 449.000 entregas en el último trimestre, por lo que el resultado final evidenció una desaceleración más pronunciada de lo previsto. Este comportamiento ha sido atribuido a varios factores estructurales que han afectado la demanda, especialmente en Estados Unidos.

Expertos del sector señalan que el mercado estadounidense aún no logra estabilizarse tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos, una medida que entró en vigor a finales de septiembre de 2025. Incluso antes de ese ajuste, Tesla ya enfrentaba dificultades en mercados clave, influenciadas por la postura política de Elon Musk y su respaldo público al presidente Donald Trump y a otros dirigentes de extrema derecha, lo que generó rechazo en ciertos segmentos de consumidores.

A esto se suma la creciente presión competitiva de fabricantes chinos y europeos, que han logrado mejorar su oferta tecnológica y, en muchos casos, ofrecer precios más competitivos.

BYD consolida su dominio y acelera su expansión global

Por su parte, BYD, con sede en Shenzhen, celebró un año récord en ventas de vehículos eléctricos, consolidando su liderazgo en el mercado global. Fundada en 1995 y conocida en chino como “Biyadi”, la compañía inició su trayectoria como fabricante de baterías, una experiencia que hoy le da ventaja en el desarrollo de vehículos de “nueva energía”, categoría que incluye tanto autos 100 % eléctricos como híbridos enchufables.

China, el mayor mercado de este tipo de vehículos en el mundo, ha sido clave para el crecimiento de BYD. Sin embargo, ante un consumidor interno cada vez más sensible al precio, la compañía ha intensificado su expansión internacional, ganando terreno en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa, pese a enfrentar altos aranceles en Estados Unidos.

El contraste con 2024 resulta evidente: ese año, Tesla había superado a BYD por un estrecho margen, con 1,79 millones de unidades frente a 1,76 millones. Hoy, el panorama es distinto y confirma que el liderazgo en la movilidad eléctrica global es dinámico y altamente disputado.

El cierre de 2025 deja claro que el sector entra en una nueva etapa, donde la innovación, el precio y la estrategia global serán determinantes para definir a los próximos líderes de la industria automotriz.