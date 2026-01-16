Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial

El panorama automotriz mundial ha cruzado un punto de no retorno. Lo que hace una década se consideraba un nicho para entusiastas de la tecnología o defensores del medio ambiente, hoy es el motor principal de la industria.

Según los datos de cierre de 2025, las ventas globales de vehículos eléctricos (VE) han mantenido un crecimiento sostenido del 21% interanual, alcanzando la cifra récord de 18.5 millones de unidades comercializadas en todo el planeta.

Este fenómeno no es casualidad. La democratización de la tecnología de baterías —que ha visto reducir sus costos de producción en un 14% solo en el último año— y la expansión masiva de la infraestructura de carga en regiones como Europa y el Sudeste Asiático, han eliminado las barreras que antes frenaban al consumidor promedio. Hoy, uno de cada cuatro vehículos vendidos en el mundo es enchufable, una estadística que refleja una transición energética que, aunque avanza a distintas velocidades por región, parece imparable.

Mientras que en mercados emergentes como Brasil y México las ventas se han disparado por encima del 50%, en las potencias tradicionales la competencia se ha vuelto encarnizada. Sin embargo, este crecimiento masivo ha traído consigo una reconfiguración total de la jerarquía del poder automotriz.

La marca que desbancó a Tesla en el mercado de los eléctricos

Durante años, el nombre de Elon Musk y su marca, Tesla, fueron sinónimos absolutos de innovación y dominio eléctrico. No obstante, el cierre del ejercicio 2025 ha confirmado lo que muchos analistas preveían: BYD (Build Your Dreams) se ha coronado oficialmente como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo.

El gigante chino ha logrado un hito histórico al entregar 2.26 millones de vehículos 100% eléctricos en el último año, superando con holgura los 1.64 millones de Tesla. Esta es la primera vez que la firma estadounidense cede su trono anual, registrando además su segunda caída consecutiva en entregas globales, con un descenso del 8.5% respecto al año anterior.

Diez carros eléctricos más vendidos en 2025

Aunque el Tesla Model Y sigue siendo el vehículo individual más vendido del mundo (incluyendo los de combustión en varios mercados), BYD domina la lista por cantidad de modelos. El BYD Seagull se ha convertido en el nuevo gigante de los mercados emergentes debido a su precio competitivo.