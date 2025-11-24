CANAL RCN
Economía

Tesla ya cambió condiciones: subió precios horas después de su llegada a Colombia

La compañía de Elon Musk inició operaciones en Colombia recientemente y ya cambió los precios con los que entraron al mercado.

Tesla Model 3
FOTO: Tesla | Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado jueves 20 de noviembre, se anunció la llegada de los vehículos eléctricos Tesla a Colombia, con el lanzamiento de dos modelos que tenían precios que sorprendieron a más de uno. Sin embargo, pocos días después de su arribo, ya cambiaron las condiciones.

¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?
RELACIONADO

¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?

En la página oficial de Tesla, se evidencia que el Model 3, que llegó con un precio de $109.990.000, lo cual lo dejaba más barato que en otros países de la región tras su conversión a dólares, ahora apareció con un valor más elevado.

El nuevo precio del Tesla Model 3

Para el 23 de noviembre, el precio del Model 3 ya figuraba en $114.990.000, un inesperado aumento de 5 millones de pesos. Aunque la marca no explicó la razón del ajuste, la variación captó la atención de consumidores y analistas, especialmente por tratarse de un modelo clave en la oferta de vehículos eléctricos.

Este cambio inmediato plantea nuevas consideraciones para quienes evalúan adquirir un Tesla en el país y obliga a revisar cómo quedaron tanto el Model 3 como el Model Y en su estructura de precios.

Cómo quedaron los precios de los Tesla vendidos en Colombia

Tras el ajuste, el Model 3 quedó con los siguientes valores oficiales:

  • Rear-Wheel Drive: $114.990.000
  • Long Range All-Wheel Drive: $139.990.000
  • Performance All-Wheel Drive: $164.990.000

Además del Model 3, Tesla confirmó los valores del Model Y, un SUV eléctrico que llegó al país con dos configuraciones disponibles. Entre sus especificaciones se encuentran 466 km de autonomía WLTP, velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.

  • Rear-Wheel Drive: $119.990.000
  • Long Range All-Wheel Drive: $144.990.000
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Esto le costaría cada empleado a una empresa si el salario mínimo sube más del 10%

Dian

La DIAN aprieta el paso: 43.000 contribuyentes en mora son citados a una jornada clave

Bogotá

¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?

Otras Noticias

Ministerio de Defensa

Revelan los motivos del Gobierno para comprar 17 aviones Gripen: ¿Se aclaran dudas?

El negocio ha tenido cuestionamientos por el dinero, el cual aumentó frente a la propuesta inicial de 2022.

Venezuela

Venezuela rechaza la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

A través de un comunicado, la cancillería venezolana rechazó categóricamente la designación y la tachó de una "ridícula patraña".

Miss Universo

Fátima Bosch, la Miss Universe 2025, se pronunció en medio de la gran polémica que hay por su triunfo: esto dijo

América de Cali

Fin de la polémica: revelaron video que muestra la validez del gol de Junior frente a América

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?