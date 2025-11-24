Tesla ya cambió condiciones: subió precios horas después de su llegada a Colombia

El pasado jueves 20 de noviembre, se anunció la llegada de los vehículos eléctricos Tesla a Colombia, con el lanzamiento de dos modelos que tenían precios que sorprendieron a más de uno. Sin embargo, pocos días después de su arribo, ya cambiaron las condiciones.

En la página oficial de Tesla, se evidencia que el Model 3, que llegó con un precio de $109.990.000, lo cual lo dejaba más barato que en otros países de la región tras su conversión a dólares, ahora apareció con un valor más elevado.

El nuevo precio del Tesla Model 3

Para el 23 de noviembre, el precio del Model 3 ya figuraba en $114.990.000, un inesperado aumento de 5 millones de pesos. Aunque la marca no explicó la razón del ajuste, la variación captó la atención de consumidores y analistas, especialmente por tratarse de un modelo clave en la oferta de vehículos eléctricos.

Este cambio inmediato plantea nuevas consideraciones para quienes evalúan adquirir un Tesla en el país y obliga a revisar cómo quedaron tanto el Model 3 como el Model Y en su estructura de precios.

Cómo quedaron los precios de los Tesla vendidos en Colombia

Tras el ajuste, el Model 3 quedó con los siguientes valores oficiales:

Rear-Wheel Drive: $114.990.000

Long Range All-Wheel Drive: $139.990.000

Performance All-Wheel Drive: $164.990.000

Además del Model 3, Tesla confirmó los valores del Model Y, un SUV eléctrico que llegó al país con dos configuraciones disponibles. Entre sus especificaciones se encuentran 466 km de autonomía WLTP, velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos.