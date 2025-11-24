¿Cuánto vale cargar en su totalidad un Tesla en Colombia?

La industria automotriz en Colombia dio un giro significativo con la llegada oficial de Tesla a Bogotá, un mercado que ha mostrado un interés creciente por la movilidad sostenible. La marca estadounidense, reconocida mundialmente por sus vehículos 100% eléctricos, aterrizó en la capital con el objetivo de captar a un público que demanda innovación, eficiencia y alternativas más limpias para la movilidad urbana. Su arribo, además, se da con precios que han llamado la atención tanto de entusiastas como de potenciales compradores que ven en estos modelos una oportunidad de entrar al mundo eléctrico sin costos prohibitivos.

Para su presentación en Colombia, Tesla decidió iniciar con dos variantes de su portafolio. Entre ellas destaca el Tesla Model 3 en su versión estándar, que llegó al país con un valor de 109 millones de pesos, una cifra competitiva si se tiene en cuenta la tecnología, autonomía y experiencia de conducción que ofrece.

Sin embargo, con el entusiasmo también surgen preguntas fundamentales por parte de los interesados, especialmente en torno a los costos de manutención y, de manera particular, al valor de cargar completamente la batería del vehículo en Bogotá.

Cuánto cuesta cargar un Tesla en Bogotá: el caso del Model 3

El Tesla Model 3 estándar requiere 170 kilovatios (kW) de energía para alcanzar una carga completa, de acuerdo con la información oficial de la compañía. Esto permite estimar el valor aproximado que un usuario tendría que pagar dependiendo del estrato en el que se encuentre su residencia, debido a la variación tarifaria del costo por kilovatio en la capital.

Según cifras de Enel Codensa, el precio del kilovatio varía notablemente: el estrato 1 paga $351, el estrato 2 paga $439 y el estrato 3 paga $740. En los estratos más altos, el valor aumenta: estrato 4 paga $870, mientras que los estratos 5 y 6 cancelan $1.044 por kilovatio consumido. Con estos datos es posible hacer una estimación directa del costo de recarga.

Diferencia de tarifas y proyección del gasto energético

Al relacionar estos valores con el consumo necesario del Model 3, se obtiene que una carga completa en una vivienda estrato 3 tendría un costo aproximado de $125.800 pesos colombianos, mientras que hacerlo en una residencia estrato 6 elevaría el gasto a cerca de $177.480 pesos.

Estas cifras permiten dimensionar con mayor claridad el costo operativo de un vehículo eléctrico en Bogotá y ofrecen a los compradores potenciales una referencia concreta para evaluar la viabilidad económica de adoptar esta tecnología.

Con su llegada, Tesla no solo amplía las opciones del mercado automotor en Colombia, sino que también impulsa la conversación sobre la transición energética, los nuevos hábitos de movilidad y los desafíos que implica la electrificación en el país. Sin duda, su presencia marcará un antes y un después en la oferta de vehículos sostenibles en la región.