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Jorge Celedón regresa a Bogotá: concierto en el Movistar Arena y gira internacional

Jorge Celedón confirmó su regreso a Bogotá con concierto en el Movistar Arena. Conozca la fecha, venta de boletas y detalles de su nueva gira internacional.

Jorge Celedón
Foto: cortesía

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
05:28 p. m.
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El vallenato vuelve a latir con fuerza en Bogotá. El cantante colombiano Jorge Celedón confirmó su regreso a la capital con un concierto en el Movistar Arena, programado para el próximo 17 de septiembre.

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Este esperado show no solo marcará su reencuentro con el público bogotano, sino también el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

El artista, nacido en Villanueva, La Guajira, prepara una presentación especial que recorrerá sus grandes éxitos y la historia que ha construido con sus seguidores a lo largo de los años.

Jorge Celedón regresa a Bogotá con concierto en el Movistar Arena

El concierto promete ser uno de los eventos vallenatos más importantes del año en la ciudad. Jorge Celedón llegará con un formato renovado, en el que combinará su esencia musical con una puesta en escena moderna que incluirá iluminación programada, pantallas LED y una producción de alto nivel.

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“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista, quien además celebra su doble nominación a los Premios Nuestra Tierra.

El evento contará con la producción de Fénix Entertainment, una compañía reconocida por llevar a cabo giras de artistas internacionales como Luis Miguel, Ricardo Arjona y Shakira, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel.

Las entradas estarán disponibles a través de Tu Boleta. La preventa iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo a las 9:59 a. m., mientras que la venta general comenzará ese mismo 26 de marzo desde las 10:00 a. m., o antes si se agotan los cupos.

Nueva gira internacional de Jorge Celedón

Además del concierto en Bogotá, Celedón anunció el inicio de una gira internacional que lo llevará por distintos escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Este recorrido busca seguir consolidando su posición como uno de los principales embajadores del vallenato en el mundo.

El cantante ha logrado llevar su música a múltiples países, conectando con audiencias diversas y manteniendo vigente el género a nivel global. Se espera que en los próximos días se confirmen nuevas fechas en mercados clave como México y Estados Unidos.

Con este anuncio, Jorge Celedón reafirma su vigencia en la industria musical y promete un espectáculo inolvidable para sus seguidores en Bogotá.

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