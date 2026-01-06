Estas fueron las cifras que dejaron los conciertos en Colombia durante 2025, según Ticketmaster

El 2025 marcó un antes y un después para la industria del entretenimiento en vivo en Colombia. La llegada de Ticketmaster al país coincidió con un año de alta demanda por conciertos y espectáculos, consolidando a Colombia como una de las plazas más activas de la región.

Más allá de los grandes nombres en tarima, las cifras revelan el papel protagónico de los fans y el impacto económico y cultural que dejó la música en vivo.

“El 2025 fue un año clave para la industria del entretenimiento en vivo. Con el inicio de nuestras operaciones en Colombia, asumimos un compromiso claro: acompañar a los fans en los conciertos y espectáculos más importantes del país”, indicaron desde la compañía.

Las estadísticas del primer año de operación son contundentes. Durante 2025, Ticketmaster registró casi dos millones de entradas vendidas y más de 750.000 usuarios registrados en Colombia.

Para la compañía, estos números reflejan una enorme demanda por eventos en vivo y la confianza que el público depositó en su plataforma.

“Este primer año no habría sido posible sin quienes llenaron los venues, hicieron filas virtuales, cantaron, celebraron y confiaron”, señaló la empresa en su balance anual.

El crecimiento no solo se explicó por conciertos masivos, sino también por una agenda diversa que incluyó festivales, shows internacionales y eventos locales, fortaleciendo el ecosistema cultural del país.

El superfan y la tecnología, claves del modelo

Dentro de este panorama, Ticketmaster destacó una figura central llamada el superfan. “Aquel que no solo asiste a un evento, sino que va a dos, tres y más eventos al año y de esta forma apoya incondicionalmente a sus artistas”.

Este tipo de público se convirtió en un verdadero motor de la industria y hoy es una prioridad estratégica para entender y mejorar la experiencia de compra.

Otro de los focos fue la protección del fan en contextos de alta demanda. Durante 2025, la plataforma operó con más del 98 % de precisión en los procesos de verificación de usuarios, gracias a sistemas de autenticación multifactor, validación por dispositivo y monitoreo en tiempo real.

“Entendemos que, más allá de la operación, lo que realmente perdura son los recuerdos creados en cada evento”, afirmó la compañía.