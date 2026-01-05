Colombia se prepara para un 2026 lleno de grandes conciertos: estos son los precios

Con el calendario avanzando y la expectativa en aumento, Colombia ya empieza a perfilarse como uno de los epicentros musicales de la región en 2026. La imagen que circula en redes y medios especializados confirma una agenda robusta de conciertos internacionales que abarca distintos géneros, públicos y rangos de precios, dejando claro que el país seguirá siendo una parada obligatoria para las grandes giras mundiales.

Desde enero hasta julio, el público colombiano tendrá la oportunidad de ver en vivo a artistas de talla global, íconos del rock, referentes del pop latino y figuras consolidadas de la música alternativa, en una programación que promete llenar estadios, arenas y parques durante buena parte del año.

Un inicio de año cargado de estrellas y alta demanda

El 2026 arrancará con fuerza desde enero. Bad Bunny (Atanasio Girardot) abrirá la agenda con tres fechas consecutivas, el 23, 24 y 25 de enero, con entradas desde $177.000, lo que anticipa una alta demanda y posibles fechas agotadas en tiempo récord. Días antes, el 20 de enero, los amantes del metal podrán disfrutar de Avenged Sevenfold (Movistar Arena), con precios desde $175.600, seguido por My Chemical Romance (Vive Claro) el 22 de enero, cuyos boletos parten desde $280.000, reflejando el impacto generacional de la banda.

Febrero mantendrá el ritmo con propuestas diversas: Doja Cat (Movistar Arena) se presentará el 15 de febrero (desde $200.000), mientras que Kali Uchis (Movistar Arena), una de las artistas latinas con mayor proyección internacional, llegará el 18 de febrero con entradas desde $180.000. Marzo traerá a Rüfüs Du Sol el 4 de marzo (desde $270.000) y uno de los eventos más esperados del año.

RELACIONADO J Balvin y Residente se reconciliaron y encendieron las redes sociales

J Balvin y una gira en Colombia prometedora

Del 21 de marzo al 9 de mayo, el cantante paisa se estará presentando en diferentes ciudades del país como Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Cali, Pereira, entre otras, con el fin de llevar su música a ciudades en las que generalmente los grandes artistas no asisten.

Festivales y grandes nombres para la primera mitad del 2026

El Festival Estéreo Picnic (Parque Simón Bolívar), programado del 20 al 22 de marzo, vuelve a consolidarse como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica. El combo de tres días tiene un valor desde $3.500.000, una cifra que refleja tanto la magnitud del evento como la calidad de su cartel.

En abril, Grupo Frontera (Movistar Arena) se presentará el 16 de abril con precios desde $200.000, mientras que mayo será uno de los meses más intensos: Ed Sheeran (Vive Claro) llegará el 16 de mayo (desde $270.000) y Kany García ofrecerá tres fechas, 21, 22 y 23 de mayo, con entradas desde $140.000, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles del calendario.

El cierre parcial del año estará marcado por La Rosalía (Movistar Arena), el 16 de julio (desde $280.000), y Ricardo Arjona, el 31 de julio, con precios desde $220.000, dos artistas que garantizan llenos totales.

En conjunto, la programación confirma que 2026 será un año histórico para los conciertos en Colombia, tanto por la variedad artística como por el volumen de espectáculos, consolidando al país como un destino clave para la industria musical en la región.