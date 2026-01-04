Concierto terminó en tragedia tras ataque en Lima: dos músicos resultaron heridos

Dos integrantes de una banda de cumbia peruana resultaron heridos por impactos de bala tras un ataque armado ocurrido durante un concierto en una avenida de Lima.

Ataque armado durante concierto en Lima dejó dos heridos

El hecho se registró la noche de 1 de enero en el distrito de Carabayllo, al norte de la capital, y se suma a una serie de atentados contra agrupaciones musicales en medio del aumento de la extorsión y la violencia del crimen organizado en el país.

Según informaron las autoridades, hombres que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra la tarima donde se presentaba la agrupación Carlos Miguel y Orquesta, cuando el espectáculo se desarrollaba con normalidad y decenas de asistentes bailaban y consumían bebidas.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche y provocó pánico entre el público, que intentó huir del lugar para ponerse a salvo.

El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por el delito de lesiones graves causadas por proyectil de arma de fuego, luego de confirmarse que dos músicos fueron alcanzados por los disparos.

¿Qué se sabe del ataque en Lima?

De acuerdo con la Fiscalía, el atacante realizó al menos cuatro disparos dirigidos hacia el escenario.

Los heridos son un guitarrista de nacionalidad peruana y un trombonista venezolano, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital estatal, donde permanecen bajo observación médica, según el Ministerio de Salud.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que uno de los músicos es retirado del escenario por sus compañeros, mientras el público registra la escena con teléfonos celulares.

Carlos Miguel Morales, cantante y líder de la agrupación, afirmó que el atentado iba dirigido contra él y lo relacionó con las amenazas que enfrentan las bandas de cumbia en el país. “Obviamente que era hacia mí el atentado, todo va directo conmigo, pero esto es una pesadilla”, expresó en declaraciones a la emisora RPP.

Ola violenta en la capital peruana

Este es el tercer ataque registrado contra agrupaciones musicales en el contexto de una ola de extorsiones que se ha intensificado desde 2025.

En octubre pasado, cuatro músicos de la orquesta Agua Marina resultaron heridos durante un concierto en Lima.

Asimismo, en marzo de 2025, el cantante Paul Flores, del grupo Armonía 10, murió tras un ataque a balazos contra el bus de la orquesta luego de una presentación en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La cumbia, uno de los géneros musicales más populares en Perú, ha sido blanco recurrente de amenazas criminales en el último año.