CANAL RCN
Economía

Advierten a trabajadores sobre tiempo de anticipación en el que se deben pedir vacaciones y evitar problemas

Aunque muchos no tienen conocimiento, este es el tiempo necesario para pedir con antelación sus vacaciones y no ser rechazadas.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:03 p. m.
En el ámbito laboral en Colombia, las vacaciones son un derecho fundamental de todo trabajador, que consiste en un período de descanso remunerado y continuo al que se tiene derecho por cada año de servicio.

El propósito principal es la protección de la salud física y mental del trabajador, permitiéndole recuperar energías y prevenir el agotamiento. Durante este tiempo, el empleado sigue recibiendo su salario normal, y la cantidad de días varía según la legislación de cada país.

Ahora, una de las grandes preguntas que ahonda en el gremio de los trabajadores es sobre el tiempo de anticipación con el que se deben pedir las vacaciones en una empresa y que estas no sean negadas.

Tiempo con el que se deben pedir las vacaciones: esto dice la ley

El pilar fundamental que rige este derecho en Colombia es el Código Sustantivo del Trabajo (CST), específicamente en su artículo 186.

En primera medida, de acuerdo con expertos laboralistas, "la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso."

El mismo CST añade una obligación al empleador: "El empleador tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones." Esta disposición busca garantizar que el trabajador sea notificado con suficiente antelación para poder planificar su descanso.

Aunque la ley menciona los 15 días de notificación por parte del empleador, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia ha aclarado que, por acuerdo mutuo, el empleador y el empleado pueden convenir la fecha de disfrute de las vacaciones, sugiriendo que "avisando con mínimo 15 días de anticipación" es un plazo prudente para que la empresa pueda gestionar los reemplazos necesarios y no afectar la continuidad de la operación.

En la práctica, la mayoría de las empresas establecen en sus reglamentos internos un periodo de anticipación para la solicitud de vacaciones, que puede variar entre 15 y 30 días, o incluso más, dependiendo de la naturaleza del trabajo y el tamaño de la compañía.

¿Qué pasa con las vacaciones anticipadas?

Un escenario particular es el de las vacaciones anticipadas. La ley no regula directamente este tema, pero permite que empleador y trabajador, de mutuo acuerdo, pacten el disfrute de las vacaciones antes de que el trabajador cumpla el año de servicio.

Este acuerdo, que debe ser por escrito, beneficia al empleado al permitirle un descanso necesario y a la empresa al optimizar su operación. No obstante, en caso de terminación del contrato, si el trabajador ha disfrutado de más días de los que ha causado, el empleador puede descontar el tiempo sobrante de la liquidación, siempre y cuando exista un pacto previo.

